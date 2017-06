NOVI NEZAKONIT DOKAZ? ‘Ključni svjedok o mitu za Kalmetinog tajnika nije smio dobiti oprosnicu’

USKOK je Dragi Tadiću nezakonito dao oprosnicu, odnosno postao je pokajnik iako je počinio teško kazneno djelo za koje je morao biti kazneno gonjen. Smatraju to odvjetnici koji su danas tražili da se Tadićem iskaz kao nezakonit izdvoji iz optužnice protiv aktualnog zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete i suokrivljenih za kriminal težak 29 milijuna kuna.

No, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odluku o ovom zahtjevu obrane objavit će u ponedjeljak. Kakva god odluka bude, nezadovoljna strana imat će pravo žalbe, što znači da će slučaj ponovno završiti na Vrhovnom sudu RH, zbog čega proces još neko vrijeme neće biti nastavljen.

Tadić ispitivan van radnog vremena

“Svjedok Tadić je u USKOK-u ispitan u nazočnosti punomoćnika što Zakon o kaznenom postupku ne predviđa. Tijekom ispitivanja s njim je zaključen dogovor o nepoduzimanju kaznenog progona za određeno kazneno djelo, jer je iz njegovo iskaza proizašlo da bi određenim odgovorima mogao ugroziti sebe. Taj dogovor s njim je postignut potpuno nezakonito, jer je dogovoreno da protiv njega neće biti pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna do deset godina zatvora. Zakon to zabranjuje.

Osim toga, Tadić je ispitivan od 15 do 20 sati, dakle van redovnog radnog vremena. Iako se na to može gledati kao na ažurnost rada USKOK-a, možemo iz toga iščitati i uputu svjedoku “ili reci što trebaš reći ili uzmi četkicu i idi u Remetinec”, objasnio je odvjetnik Nediljko Ivančević potvrdivši da postoji pisana izjava državnog odvjetnika da neće protiv Tadića poduzimati kazneni progon ukoliko odgovori na određena pitanja. “Možete si misliti što to znači”, dodao je odvjetnik koji u ovom procesu zastupa Zdravka Livakovića.



Mito za Livakovića

Tadić je u spornom svjedočenju izjavio da je upravo Livakoviću, koji je bio državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dok mu je na čelu bio Kalmeta, dao milijun kuna mita. Radilo se o novcu što ga je, navodno, platio kako bi njegova tvrtka Osijek Koteks mogla sudjelovati u poslovima gradnje autocesta.

Kalmeti se kao prvooptuženom na teret stavlja da je od 2005. do 2010 kao ministar, te jedini član skupštine Hrvatski cesta (HC) i Hrvatskih autocesta (HAC) zajedno s Livakovićem, stjecao korist za sebe i druge na teret HAC-a i HC-a.

Tako su s trećeoptuženim Milivojem Mikulićem, pomoćnikom ministra i članom uprave HAC-a, te Josipom Sapunarom, članom uprave HAC-a i petookrivljenim Stjepkom Bobanom, predsjednikom Uprave HC, a nakon toga predsjednikom uprave HAC-a, počinili više kaznenih djela primanja, te zloupotrebe položaja i ovlasti.

Izvlačili novac preko tvrke Remorker

Ova je grup, prema optužnici, od 2005. do 2010. izvlačila novac iz HAC-a i HC putem angažiranih izvođača kojima su davali prednost na natječajima, a od izvođača radova su tražili isplatu određenih novčanih sredstava.

Ovo je već treći put da se odgađa donošenje odluke o optužnici protiv Kalmete i suokrivljenih koja je podignuta prije točno godinu dana.