NOVI INCIDENT U OSIJEKU: ‘Policajac koji je oborio ženu jer je prešla preko zebre na crveno tjerao mi je dijete (7) da vozi bicikl po cesti!’

Policija i biciklisti u Osijeku nastavljaju se sukobljavati. Posljednji u nizu slučajeva zbio se u utorak oko 18 sati u osječkoj Ulici Josipa Reihla Kira, kada je policajac prema riječima oca na cestu uputio 7-godišnje dijete na biciklu, piše Glas Slavonije.

Zanimljivo, radi se o istom policajcu koji je prošle godine u samom centru Osijeka bez imalo sustezanja primijenio silu nad 65-godišnjom ženom koja je prešla preko zebre dok je na semaforu gorjelo crveno svjetlo i potom mu odbila dati svoje osobne dokumente.

Događaj koji se zbio u Kirovoj ulici prepričao nam je Osječanin J. R., koji se s djecom vraćao kući na biciklima.

– Po starom osječkom običaju, vraćamo se nogostupom i zaustavi nas policija, kazni i sve u redu. Što se tiče Zakona o sigurnosti prometa na cestama, on je nedvosmislen i, ako u ulici postoji nogostup a nema biciklističke staze, odrasli se biciklom moraju kretati po cesti, međutim problem je u tome što se i moje dijete od sedam godina vozilo uz mene na svom biciklu. Rekao sam policajcu: “Ne možete mi dijete od sedam godina tjerati na cestu” i inzistirao nekoliko puta da mi odgovori treba li moj sin sa sedam godina voziti bicikl po cesti, jer pouzdano znam da se ispod 14 godina djeca ne smiju samostalno kretati kolnikom. Policajac je na to odgovorio: “Predugo sam ja policajac, nećete me dobiti na foru” i u principu tjerao 7-godišnjaka s pločnika na cestu – ispričao nam je Osječanin. Njegova trogodišnja kći bila je na biciklu u sjedalici. Iako je, kako sam kaže, svjestan da je bio u prekršaju i ne bježi od toga, naš sugovornik kao problem ističe to što se dijete od sedam godina tjera na cestu.



Djeca ne smiju na cestu

– To se dogodilo ili iz policajčeva nepoznavanja zakona ili iz nekih drugih, meni neznanih, pobuda. Druga je stvar u tome što treba pitati policiju, s obzirom na velik broj poginulih na cestama u posljednje vrijeme, je li to da se i mala djeca tjeraju na cestu baš način postupanja prema građanima – kaže zabrinuti otac 7-godišnjaka. Kako dalje dodaje, uporno je na kulturan način pokušavao od policajca dobiti bilo kakav odgovor na to je li u redu dijete slati na cestu po mraku, gdje prometuje i gradski prijevoz, no odgovor nije dobio. Policajac ga je samo upitao želi li 300 kuna kazne platiti poslije ili odmah pola toga iznosa. Osječanin ističe da nema apsolutno ništa protiv policije, jer je i njegov brat bio policajac, a ima i velik broj prijatelja policajaca koji časno obavljaju svoj posao.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske tvrde da policajac nije rekao građaninu da njegovo dijete treba otići voziti cestom te dodaju kako je zakonom propisano da djeca koja nisu navršila devet godina ni na koji način ne smiju sudjelovati u prometu upravljajući biciklom.

– Policijski službenik je jasno građaninu dao do znanja koji je prekršaj počinio, a na daljnje upite građanina, koji nisu bili od značenja za konkretno postupanje, nije odgovarao. Policajac nije primjenjivao ovlasti prema djeci, niti je dao upute da 7-godišnje dijete vozi po cesti. Sukladno s naprijed opisanim, ocjenjujemo da je postupanje policijskih službenika prema prekršiteljima u cestovnom prometu utemeljeno, jer briga o sigurnosti građana jedna je od važnijih zadaća koja se postavlja pred policijsku službu – stoji u odgovoru Policijske uprave osječko-baranjske

Policijski opis

Policija je dala i svoje viđenje spornog događaja.

– Policajci su u nadzoru prometa zatekli građanina koji je nogostupom upravljao biciklom kojim je prevozio malodobno dijete, a iza njega se dječjim biciklom kretalo drugo dijete, u dobi od sedam godina. Policijski službenik zaustavio je građanina zbog počinjenog prekršaja iz zakona kojim je propisano da su se vozači bicikla dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkim trakom, a ako oni ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika, dok je za prekršaj propisana novčana kazna od 300 kuna. Za to je policajac građaninu izdao obavijest o počinjenom prekršaju – dodaju iz policije za Glas Slavonije.