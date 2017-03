NOVI DETALJI U AFERI DNEVNICE: Interni dokument iz Vlade otkriva nova imena, Saucha tvrdi: ‘Otkrio sam nove malverzacije’

Daljnja istraživanja u aferi Dnevnice otkrila su kako se kralo i nakon vlade Zorana Milanovića, odnosno u mandatu Tihomira Oreškovića, a tvrdnja da su se fiktivne dnevnice isplaćivale i za vrijeme vlade Andreja Plenkovića, nije odbačena.

Da se kralo i nakon Milanovića potvrdio je sam premijer Andrej Plenković koji je u ponedjeljak, zajedno s državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom, održao izvanrednu press konferenciju.

Interni dokumenti

Glavni urednik tjednika Nacional, gostujući u emisiji RTL Direkt, kazao je da će u listu biti objavljeni dokumenti koji su doveli do obrata u aferi Dnevnice te ključni dokument koji je, kako navode, inicirao internu istragu Vlade. Objavljuju i intervju s Tomislavom Sauchom koji tvrdi da je upravo on istražiteljima otkrio nove malverzacije.

‘Radeći svoj posao sam koncem prošlog tjedna došao do inicijalnih informacija o ovome što je premijer danas kratko rekao da su se malverzacije nastavile i za mandata Tihomira Oreškovića. Nacional sutra objavljuje jedan interni dokument iz Vlade s popisom spornih putovanja. Kad sam dobio uvid u taj dokument, uočio sam neka imena koja su meni poznata i išao sam se naći s tim čovjekom. Popričali smo, radi se o Davoru Huiću, bivšem savjetniku premijera Oreškovića za unutarnju politiku. Na tom razgovoru sam ga upitao je li putovao u Švicarsku i u Luksemburg tijekom 2016. godine. On je to demantirao. Dva puta smo se našli tijekom vikenda i o tome diskutirali’, kazao je Jelinić za RTL Direkt.

Sporna putovanja

Na upit koliko je takvih putovanja bilo u tom dokumentu, kazao je: “Što se njega tiče, bilo je pet i svih pet su nepostojeći. Tamo su bile i neke druge osobe koje nisam uspio kontaktirati. No, postoji jedan obrazac: trči, trči pa naletiš na nekakav lažni putni nalog. Nazvao sam jučer jednog dužnosnika Vlade da mi odgovori na neka pitanja i dobio sam danas poziv na presicu. Htio sam ga pitati upravo o toj internoj istrazi jer sam došao do informacije da su neuobičajene aktivnosti u Vladi prošlu subotu primijećene. Objavljujemo sutra i jednu fotografiju, svjetla gore u tom uredu, u nedjelju u devet sati navečer, sigurno nisu čistačice’, rekao je Jelinić.

Obrana Tomislava Sauche objavila je da je ona otkrila ove malverzacije te su podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja o čemu govori Saucha u intervjuu za Nacional.

