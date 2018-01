NOVI DETALJI SUKOBA U HDZ-u: ‘Ovo kao da je netko podmetnuo Plenkoviću. Sad je potpuno jasno da smo cijelo vrijeme bili u pravu!’

Iako se navodilo kako je Kovačević na čelo Plitvičkih jezera zasjeo kao stručnjak, upravo njega Plenković je ugurao i u povjerenstvo koje će upravljati strankom u Ličko-senjskoj županiji.

Nakon što je u petak na sjednici Predsjedništva HDZ-a jednoglasno donijeta odluka o raspuštanju Županijskog odbora Ličko-senjske županije, moralo se još odrediti povjerenstvo koje će upravljati strankom u ovoj županiji i u roku pola godine organizirati izvanredne izbore.

Postao ravnatelj na temelju stručnih kvalifikacija

PREDSJEDNIŠTVO HDZ-a RASPUSTILO LIČKI OGRANAK STRANKE: ‘Ovo je bila neprimjerena reakcija župana’

Njegovom sastavu na Predsjedništvu nitko se nije protivio, pa ni Darko Milinović. Na čelu mu je Darko Nekić, inače državni tajnik u Ministarstvu uprave, ali najzanimljivije je što je u njemu i Tomislav Kovačević, novi ravnatelj Plitvičkih jezera čije je imenovanje i izazvalo pobunu HDZ-a Ličko-senjske županije i val ostavki. Upravo je nevjerojatno da je Plenković stavio u to povjerenstvo Kovačevića, s obzirom na to da je i premijer pokušavao uvjeriti javnost da je on postao ravnatelj isključivo na temelju svojih stručnih kvalifikacija, kao najbolji kandidat koji se prijavio na javni natječaj, piše Novi list.



ŠTO SE ZBIVALO IZA VRATA PREDSJEDNIŠTVA HDZ-a: Pobunjeni Milinović ostao izoliran; kritizirali ga Brkić, Jandroković, Tolušić…

Kovačević se osobno prije nekoliko dana u izjavi za Hinu predstavio kao običan član HDZ-a, koji “nije politički angažiran”, no sada je vidljivo da je u politici aktivan. Posebice i s obzirom na to da je on i potpredsjednik HDZ-ovog odbora za poduzetništvo i obrt.

‘Sad je sve jasano’

Među ličkim HDZ-ovcima, koji su se pobunili protiv odluke da Kovačević bude ravnatelj Nacionalnog parka, s oduševljenjem je prihvaćen njegov ulazak u povjerenstvo.

“Ovo kao da je netko podmetnuo Plenkoviću. Sad je potpuno jasno da smo cijelo vrijeme bili u pravu. Javni natječaj je bio tek formalnost, Kovačević je još prije tri mjeseca govorio da će biti ravnatelj. On je stranački čovjek i prijatelj ministra Tomislava Ćorića i na osnovu toga je odabran za ravnatelja, a ne zato što je nekakav stručnjak. Mi smo smatrali da su neki drugi kandidati kvalitetniji, posebno Antonija Dujmović, koju je početkom studenoga prošle godine Ćorić imenovao vršiteljicom dužnosti ravnateljice Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nikad nismo dobili odgovor na pitanje po čemu je to ona manje stručna nego Kovačević”, kazao je za Novi list jedan od od ljudi iz raspuštenog Županijskog odbora HDZ-a Ličko-senjske županije.

Prema njegovim riječima, ni kaznena prijava protiv Dujmović ne postoji, jer da postoji Ćorić je ne bi postavio za vršiteljicu dužnosti.

U četvrtak su, osim Milinovića, ostavke podnijeli predsjednici svih HDZ-ovih gradskih i općinskih odbora na prostoru Ličko-senjske županije te šefovi stranačkih zajednica. No, potom su ih povukli što znači da Plenković ondje ima jaku opoziciju.

Milinović je svoju ostavku na mjesto šefa ličkog HDZ-a obznanio na konferenciji za novinare obrazlažući je potezom ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenuje Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a Antoniju Dujmović.

“Ne možemo se složiti s činjenicom da nitko iz ove županije ne može biti u Upravnom vijeću Plitvičkih jezera, već su to sve ljudi iz Zagreba. Ovom županijom se neće upravljati iz Zagreba. Pozivam Kovačevića da povuče svoju kandidaturu, zato jer od 138 glasova nije dobio niti jedan jedini. Želim čuti od ministra Ćorića, ili od bilo koga drugoga, a imali smo pet ili šest kandidata, zašto ne može biti niti jedan od njih”, kazao je tada Milinović obrazlažući zašto su uz njega osvaku podnijele i njegove kolege.

Nakon njegove pressice oglasio se i sam Kovačević koji je kazao kako ne može povući kandidaturu jer je već imenovan, te je pritom istaknuo kako nije ničiji igrač i da je funkciju zaradio svojim stručnim radom.