NOVI DETALJI NAPADA NA KREŠIMIRA BUBALA: ‘Tukli su ga željeznim šipkama, no uspio se obraniti i jednom napadaču oteti oružje’

Krešimir Bubalo u srijedu je ujutro doživio, kako je rekao, klasičnu sačekušu u Novom Jelkovcu u kojoj su ga dvojica napadača prebila željeznim šipkama. Jednom od njih u obrani je ipak uspio oteti oružje, piše Jutarnji list.

Krešimir Bubalo (43), HDSSB-ovac koji je prije mjesec dana imenovan za direktora razvoja i strategija u Pevecu u napadu koji se na njega dogodio u srijedu ujutro u sesvetskom Novom Jelkovcu, čini se nije ostao dužan napadačima.

PRETUČEN BIVŠI HDSSB-ov GRADONAČELNIK OSIJEKA: Napala su ga dvojica muškaraca, hitno je prevezen u bolnicu

Bubala su napadači presreli po izlasku iz zgrade te ga počeli udarati željeznim šipkama, no on se uspio obraniti pa je nepoznati dvojac pobjegao. Bubalo, koji je potom završio u bolnici, navodno je zadobio lakše ozljede. Iz bolnice je prijateljima i rođacima odgovarao telefonom, izrazivši zahvalu na brizi uz poneku šalu što je okarakterizirano kao dobar znak.



“Čuo sam se s njim dok je bio u bolnici, ali nismo uspjeli dugo razgovarati jer mu je u tom trenutku upravo došla policija kojoj je dao iskaz. Rekao mi je samo da su ga napali s leđa i da su u rukama imali željezne šipke, ali je refleksnom reakcijom uspio podignuti torbu čime je spriječio udarac u glavu, ali ne i udarac u leđa. Ipak, u toj borbi jednom je napadaču istrgnuo šipku iz ruke nakon čega su pobjegli. Rekao mi je i da mu ništa nije slomljeno”, ispričao je Branimir Glavaš dodajući da iza napada sigurno nisu politički motivi, a da ne zna što se događa u Pevecu.

Pozadina napada situacija u Pevecu?

Naime, pojavile su se sumnje da se pozadina napada krije u sukobu između dviju skupina dioničara oko prevlasti koji već neko vrijeme traje u Pevecu, no to nije potvrđeno. Bubalo je, naime, u Pevec stigao nakon što je tvrtku preuzeo njegov kum Jurica Lovrinčević.

Dojučerašnji Bubalov politički oponenet Ivica Vrkić u srijedu se također čuo s Bubalom. “Mislim da on sigurno nije kriv za to. Samo mi je rekao da je to bila klasična sačekuša i da je bilo borbe, ali da je na kraju sve dobro prošlo”, rekao je Vrkić.

U međuvremenu, zagrebačka policija ne otkriva detalje tog događaja, a prema neslužbenim informacijama, traga se za dvojicom napadača. “Ostajemo pri onome što smo rekli. Kriminalističko istraživanje je u tijeku i tragamo za počiniteljima”, kazao je u petak Hini Zlatko Ancić iz zagrebačke policije.

Odmah nakon napada u Zagreb se uputila Bubalova supruga Angelina. S njom bivši osječki gradonačelnik, župan i saborski zastupnik, ima četvero djece.