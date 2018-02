NOVI DETALJI BANDIĆEVOG PLANA ZA NAPLATU PARKIRANJA U CIJELOM GRADU: Evo gdje će biti nove zone, sat će stajati 75 lipa

Kada je riječ o cijenama, u novoj zoni bi sat parkiranja trebao koštati 75 lipa, a stanari će mjesečno za parkiranje u svom naselju plaćati oko deset kuna. Novost će biti naplata parkinga i u Novom Zagrebu, gdje će biti postavljeni parkirni automati, a u centru grada, gdje je najskuplja prva zona, ta će zona biti proširena.

Nakon što je u listopadu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio da će početi naplaćivati parking u cijelom Zagrebu, uključujući i naselja u kojima dosad nisu postojale parkirališne zone, stižu novi detalji o tom projektu.

Formiranje nove zone do rubova grada te proširenje prve zone

Gradonačelnik Milan Bandić pokušao je objasniti logiku iza prijedloga naplate parkinga u cijelom gradu: “U cijelom gradu uvedemo parkiranje sa simboličnim cijenama s popustima i popularnim kartama za naše sugrađane. Oni koji kupuju garaže i investiraju 30 godina unaprijed u parkirno mjesto i oni koji nisu kupili garaže, a parkiraju na javnim površinama da budu ravnopravni. Ne možemo imati građane prvog i drugog reda”, rekao je Bandić u listopadu i pojasnio da parkirališna mjesta održava Grad Zagreb, posebno kada je riječ o čišćenju snijega.

Bandić je tako uz postojeće četiri parking zone najavio formiranje još jedne nove. Večernji list piše da će naplata parkiranja u zapadnom dijelu grada ići do Španskog, no u tom je naselju ipak neće biti, a na istoku grada će se parkiranje plaćati do Jelkovca. Kada je riječ o cijenama, u novoj zoni bi sat parkiranja trebao koštati 75 lipa, a stanari će mjesečno za parkiranje u svom naselju plaćati oko deset kuna. Novost će biti naplata parkinga i u Novom Zagrebu, gdje će biti postavljeni parkirni automati, a u centru grada, gdje je najskuplja prva zona, ta će zona biti proširena. Ipak, predviđene su još neke promjene kada je riječ o prvoj zoni. Naime, sada se oni koji plaćaju kartu za prvu zonu mogu parkirati u svim ostalim zonama, a prema novom planu, to više neće biti tako.

Parkiranje samo u svom i susjednom kvartu

‘Stanari određenog kvarta moći će s povlaštenom kartom parkirati samo u svom i susjednom kvartu’, kažu iz Grada za Večernji list. U nekim kvartovima ipak nema potrebe ni mogućnosti za naplatu. Primjer za to je Vrapče, gdje nema mogućnosti iscrtavanja parkirnih mjesta na ulicama, a neobilježena se mjesta ne mogu naplaćivati. U Gradu razmatraju, osim dodatne naplate, i druge mogućnosti uštede novca.

‘Trudimo se da se optimiziraju svi troškovi uvođenja naplate i da nikako na kraju ne budemo u minusu. Razmatrali smo i da uvedemo određene strojeve koje bi sami očitavali registarske oznake automobila, kako to ne bi morao raditi kontrolor. Ali nismo još posve sigurni hoćemo li to implementirati’, rekli su u Gradskoj upravi i dodali da je nedavno kupljeno novih sto aparata za naplatu parkiranja, koji su stajali oko pet milijuna kuna, a na njima će se moći kupiti sve vrste karata.

Taj bi se prijedlog promjene naplate parkiranja u Zagrebu trebao naći na sjednici Gradske skupštine već u travnju.