NOVI DAN, NOVI UHLJEB: HDZ ga prozvao nesposobnim, a sada ga uvaljuje u masno plaćenu fotelju

Dogovorom HDZ-a i HNS-a, koji su sada u Dubrovniku u koaliciji, HNS-ovac Valentin Dujmović trebao bi postati zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

No, prije četiri mjeseca dubrovački su HDZ-ovci vrlo loše govorili o direktoru gradskog Vodovoda Valentinu Dujmoviću.

‘Plačemo gdje su nas odveli nesposobni Valentin Dujmović i uprava Vodovoda. A odveli su nas u provaliju’, govorili su.

37-godišnji Dujmović je u vrijeme gradonačelnika Andre Vlahušića vodoi prvo gradsko poduzeće Sanitat, a zatim Vodovod. HNS ga je kandidirao za gradonačelnika Dubrovnika, no pobjedu je uvjerljivo odnio HDZ-ov Mate Franković.



Dujmović je tada ostao bez fotelje. No, HNS-ovac ne treba previše brinuti. On bi, naime, trebao postati zamjenik direktora u Hrvatskim vodama i tako zarađivati mjesečnu plaću u iznosu od 15 do 20 tisuća kuna. Dujmović je, inače, diplomirani ekolog. Prije nego li je vodio dubrovačke komunalne tvrtke, radio je u osiguravajućim kućama.

‘Dugo se pregovaralo. U ime HNS-a je Ivan Vrdoljak inzistirao da Dujmović postane zamjenik direktora. Plenković zna da dubrovački HDZ-ovci optužuju Dujmovića za štetu, nije isprva htio pristati, ali je na kraju popustio’, rekao je upućeni sugovornik za 24sata.

‘Odluku o zamjeniku direktora donosi Upravno vijeće Hrvatskih voda, a kakvu će odluku donijeti, mi ne možemo znati’, kazali su iz HNS-a.

U Hrvatskom vodama HDZ navodno traži i mjesto za bivšeg HDZ-ova splitsko dalmatinskog župana Zlatka Ževrnju, kojeg su u zadnji čas maknuli iz utrke za novi mandat zbog afere s dodjelom koncesije za plažu Zlatni rat. Ževrnja bi, kako doznaje 24sata, trebao biti direktor za slivove južnog Jadrana ili neku sličnu funkciju.