NOVE SUMNJE TERETE SAUCHU: Tajnici je sređivao otplatu dugova Plinari i isplate neodrađenih prekovremenih sati

Bivši šef kabineta bivšeg premijera Zorana Milanovića, saborski zatsupnik Tomislav Saucha koji je pod istragom u “aferi dnevnice” mogao bi do konca ovoga tjedna ponovno ostati bez zastupničkog imuniteta.

Danas ili sutra Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) bi na svojoj sjednici trebalo donijeti odluku o skidanju zastupničkog imuniteta Sauchi, a na zahtjev DORH-a.

SDP traži zatvorenu sjednicu MIP-a

U Klubu zastupnika SDP-u, čiji je Saucha bio član do izbijanja na vidjelo “afere dnevnice” kada je istupio iz stranke, tražit će da sjednica MIP-a bude zatvorena za javnost kako se, po riječima predsjednika Kluba zastupnika SDP-a Arsena Bauka, ne bi pretvorila u “javno suđenje”, piše Večernji list.



U SDP-u su, naime, uvjereni da DORH ponovno traži ukidanje zastupničkog imuniteta Sauchi kako bi tim manevrom opravdali propuste svojih istražitelja još na početku istrage, ne uočivši da je ispisivanje fiktivnih putnih naloga nastavljeno i nakon Sauchinog odlaska iz Banskih dvora.

Istodobno, Sauchin odvjetnički tim prikuplja dokaze, među kojima bi jedan od ključnih trebao biti nalaz grafološkog vještačenja i iz kojeg, naspram onoh USKOK-ovog, navodno proizlazi da Saucha nije potpisivao sporne naloge.

Novac isplaćivan preko računa Milanovićeve tajnice

No, u međuvremenu USKOK stavlja Sauchi na teret nove sumnje koje ujedno terete i Vladu u cjelini, bez obzira koja stranačka garnitura bila u njoj, jer upućuju na nemoralno djelovanje nekih zaposlenih u njenim uredima. Konkretno, piše Večernji list, Sauchu se sumnjiči da je pomagao Sandri Zeljko, bivšoj tajnici u Vladi koja je s tog mjesta maknuta početkom ožujka kada je buknula “afera dnevnice”.

Saucha joj je, navodno, potpisivao isplate za prekovremene sate na koje nije imala pravo.

Navodno je u tu priču uključio i Sunčicu Batestin, koja je u inkriminirano vrijeme bila tajnica predsjednika SDP-a i premijera Zorana Milanovića. Ona je, piše Večernji list, posvjedočila da je Saucha tražio od nje da na njezin račun bude uplaćen novac za Zeljko budući da je račun Sandre Zeljko u to vrijeme bio blokiran.

Pisao Plinari da joj olakšaju otplatu dugova

“Nazvali su me i rekli da je to naknada za prekovremene sate za Zeljko, a da se na moj račun to uplaćuje jer je njezin u blokadi. Novac koji mi je uplaćen po uputi Sandre Zeljko, prebacila sam na račun njezine majke”, kazala je Batestin u svome iskazu.

Sauchu se usto sumnjiči da je iskoristio i svoj položaj kako bi za Zeljko ishodovao povoljnije uvjete otplate duga Plinari šaljući dopise Plinari koji postoje u dokumentaciji. Njega se sumnjiči i za izradu još osam putnih naloga, vrijednih 39.140 kuna, za putovanja kojih nije bilo, a od kojih je dnevnice podijelio sa Zeljkovom.

