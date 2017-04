NOVE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE: Broj radnih nedjelja poslodavci će morati ograničiti

Prema novim vladinim mjerama za demografsku obnovu, država će postupno nedjelju pretvarati u dan za obitelj, što znači da će biti neradna.

Postupno pretvaranje nedjelje u dan za obitelj jedna je od novosti Provedbenog plana mjera za demografsku revitalizaciju Hrvatske. Najavio je to danas dr. Marin Strmota, državni tajnik za demografiju, ističući kako će se postupno ograničavati rad nedjeljom tako da se odobri samo sezonski ili da se ograniči broj radnih nedjelja.

U isto vrijeme u tom smjeru ponovno su krenule i akcije Hrvatske biskupske konferencije koja je jučer, prvog dana korizme, pokrenula inicijativu za ozakonjenje neradne nedjelje.

Rad posljednjeg dana u tjednu veliku je pobunu posljednji put podigao prije desetak godina. U njoj su deblji kraj izvukli radnici kada je Ustavni sud 2009. ukinuo zabranu rada nedjeljom.



To je tada razveselilo poslodavce, posebno one u trgovini. Dio njih danas ipak smatra da im neradna nedjelja ne bi ugrozila poslovanje te da je nužno voditi računa o zaštiti dostojanstva radnika i smanjenju nelojalne tržišne utakmice. No, dio ih ima novu teoriju. Sada upozoravaju da je RH dio jedinstvenog tržišta EU, da je nedjelja radna u susjednoj Sloveniji i Mađarskoj te bi posljedično moglo doći do odljeva potrošača u te zemlje.

“U RH je velik broj trgovačkih centara čije poslovanje je usmjereno upravo na vikende. Kad bi se ponovno razmatrala mogućnost uvođenja nedjelje kao neradnog dana za trgovinu, treba sagledati sve okolnosti kako ne bi došlo do stvaranja otežanih uvjeta za poslovanje trgovaca. Potrebno je voditi računa i o činjenici da je u proteklih 15 godina u sektoru trgovine došlo do značajnijih investicijskih ulaganja”, komentirali su za Večernji list iz Hrvatske gospodarske komore.