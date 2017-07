NOVA SRAMOTA: Klubovi turistima: ‘Taksisti će vas bezočno oderati, a neki od njih su pijani i opasni’

Turistička je sezona u punom jeku, a neki putem nje žele u malo vremena zaraditi puno novca pa pribjegavaju raznim prijevarama i muljažama. Neki od taksista koji operiraju na hrvatskoj obali spadaju u takve, a na njih su upozorili kluboti Barbarella i The Garden u Tisnom.

Na svojim stranicama upozorili su strane turiste na nevjerojatno načine na koje takstiti pokušavaju “zaraditi” na gostima.

‘Nevjerojatno je kako pljačkaju mušterije’

‘Dragi gosti, svjesni smo problema s taksistima u Tisnom. Ne radi se o svim taksi firmama, no neke od njih na nevjerojatne način pljačkaju svoje mušterije’, navode na stranici te dodaju kako neki od vozača opasno brzo voze, a neki to čine i u alkoholiziranom stanju.

Za one koji nisu upućeni u nepoštenu praksu pojedinih taksista, The Garden je dao nekoliko savjeta.



‘Inzistirajte na računu i sigurnoj vožnji’

‘Taksimetar uvijek mora biti uključen, a taksist vam mora izdati isprintani račun – na tome inzistirajte. Putovanje od Barbarelle do The Gardena u Tisnom stoji 123 kune s upaljenim taksimetrom te nešto manje nazad jer je put kraći. Zahtijevajte sigurnu vožnju i pobunite se ukoliko vozač prebrzo vozi. Reagirajte ako vas odbije odvesti do željene lokacije nego vas u noćnim satima želi odvesti u neki drugi klub pod različitim isprikama’, piše u uputama gostima.

Turiste pozivaju da odmah reagiraju tako što će fotografirati vozilo i registracije taksista te ih pošalju klubu koji će iste proslijediti nadležnim institucijama.