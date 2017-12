NOVA PRAVILA TREBALA BI OLAKŠATI ŽIVOT VLASNICIMA AUTA: Država neke stvari pojednostavila, neke ukinula. Evo o čemu je riječ

Manja davanja pri kupnji rabljenih vozila, jednostavniji prijenos vlasništva i ukidanje tehničkog pregleda za nova vozila, samo su neke od novina koje očekuju vlasnike vozila.

S prvim danom 2018. godine na snagu stupaju nova pravila za vlasnike vozila. Naime, uz izmjene u sustavu PDV-a koje će poduzetnicima omogućiti olakšice pri nabavi automobila, i građani će od iduće godine plaćati manja davanja državi pri kupnji rabljenih vozila, a najavljeno je to i za nabavu novih automobila. Sabor je u prosincu izmijenio Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, čime je trošarina za kupnju rabljenih automobila zamijenjena upravnom pristojbom.

Pristojba će ovisiti o snazi i starosti

Do sada se pri kupnji rabljenih automobila plaćala trošarina u visini pet posto vrijednosti vozila, dok će se od početka 2018. plaćati upravna pristojba koja će ovisiti o snazi motora (u kilovatima ili kubičnim centimetrima) i starosti vozila. Sam iznos te naknade Vlada je prošli tjedan utvrdila uredbom, a kreće se od jedne kune po kilovatu (KW) za automobile starosti od 21 do 30 godina do 50 kuna po KW za automobile do jedne godine.

Iz Ministarstva financija su kod donošenja zakonskih izmjena isticali kako će one značiti i upola manja davanja, a i neslužbeni izračuni pokazuju da će davanja po osnovu naknade umjesto trošarine najčešće gotovo prepoloviti davanja državi odnosno smanjiti ih od nekoliko desetaka do nekoliko tisuća kuna.



Ukida se tehnički za nova vozila

I prijenos vlasništva pri kupnji rabljenih vozila od iduće će godine biti znatno jednostavniji. Sada promjena vlasništva uključuje tri, četiri koraka, dok će od iduće godine cijeli postupak biti znatno jednostavniji i obavljat će se na jednom mjestu, u tijelu nadležnom za registraciju gdje će se plaćati i upravna pristojba.

Isto tako, od 1. siječnja 2018. ukida se i tehnički pregled za potpuno nove automobile pa će prva registracija biti jeftinija za oko 250 kuna.

Također, veliko olakšanje s Novom godinom doživjet će vozači Imotske krajine i Splitsko-dalmatinske županije, ali i brojni turisti jer se ukida tunelarina za Svetog Iliju. Vlada je, naime, sredinom prosinca odlučila da 1. siječnja 2018. prestaje važiti odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija, koja se u iznosu od 20 kuna naplaćivala od 2013. godine.