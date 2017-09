NOVA OLUJA PRIJETI CIJELOJ HRVATSKOJ: Meteoalarm izdao crveno upozorenje, moglo bi biti iznimno opasno

Nove kiše stižu u Hrvatsku nakon vrlo kratkog predaha poslije obilnih padalina i poplava. Već je danas poslijepodne u nekim dijelovima zemlje počela padati kiša, a ona će se nastaviti još jače i sutra.

U utorak će se nastaviti promjenljivo i pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilni, osobito u zapadnim predjelima te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Na krajnjem istoku i jugu oborina se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu umjereno mjestimice i jako jugo te jugozapadnjak navečer i prema kraju dana okretat će na buru i sjeverozapadnjak, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, na Jadranu 14 do 19, a najviša dnevna od 12 do 16, u Slavoniji i na Jadranu od 19 do 24 °C.





Zbog najave tako obilnih padalina, Meteoalarm je izdao upozorenja za cijelu zemlju, a upozorenje je za Istru, Gorski kotar, Liku, sjeverni Jadran te srednju i južnu Dalmaciju crveno, što znači da bi vremenski uvjeti na tim prostorima mogli biti izrazito opasni.

Postoji mogućnost novih poplava zbog velikih količina kiše koje će pasti. Nakon poplava u Ogulinu, sutra će biti poslan zahtjev za proglašenje elementarne nepogode, a tamo je u tijeku priprema za nove poplave.

‘Zbog nadolazećih oborina, ne treba stvarati paniku, ali građani trebaju biti na oprezu, kao i sve službe koje su u pripravnosti i spremne, ako bude potrebno, boriti se s novim količinama vode izvan riječnih korita’, poručio je ogulinski gradonačelnik Domitrović.

Prema prognozi DHMZ-a za sedam dana, kišno i hladnije će se nastaviti i u srijedu, dok bi u četvrtak i petak trebalo uslijediti razvedravanje, no nova kiša najavljena je ponovno za vikend.

U srijedu će još kišiti u svim dijelovima zemlje, a u četvrtak se očekuje smirivanje vremena u većem dijelu zemlje. U Slavoniji i Baranji se ipak i u četvrtak očekuje kiša, a ljepše bi vrijeme tamo trebalo biti u petak i subotu. Nova kiša padat će opet u nedjelju na istoku zemlje.

U Dalmaciji se razvrdravanje i prestanak oborina očekuje u četvrtak, dok bi u petak trebalo biti još nešto kiše, ali uz sunce. Subota bi u Dalmaciji trebala proći bez oborina, a one će se opet vratiti u nedjelju. Na sjevernom Jadranu bi bez kiše trebao proteći jedino četvrtak, a u Zagrebu četvrtak i petak.