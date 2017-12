NOVA KOALICIJA NA POMOLU: Na sljedećim izborima mogli bismo gledati i ‘amsterdamski blok’

Čelni ljudi IDS-a, GLAS-a i stranke Pametno potvrdili su da su razgovarali o mogućnosti suradnje s obzirom na to da dijele liberalni svjetonazor.

Razgovori čelnika triju stranaka, IDS-a, GLAS-a i Pametno, vođeni su proteklog vikenda na marginama kongresa europskih liberala (ALDE stranka) u Amsterdamu, pa su mediji eventualnu liberalnu koaliciju nazvali Amsterdamski blok. Na kongresu ALDE u tu su grupaciju, kojoj je IDS već član, sada primljeni i GLAS i Pametno.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić Hini je kazao da “IDS razgovara i održava dobre odnose sa svim relevantnim strankama lijevo liberalnog centra”. “A sada kad su GLAS i Pametno primljeni u ALDE, odnosno u europsku stranku liberala kojoj i IDS već dugi niz godina pripada, vjerujem da će biti više prilika razgovarati o inim temama”, kazao je upitan jesu li razgovarali o formiranju predizborne liberalne koalicije.

Riječ je o prvim, preliminarnim razgovorima stranaka koje imaju dosta sličnosti, no to ne znači da IDS narušava odnose sa SDP-om, dodaje Miletić.



Miletić: Hrvatska treba snažan lijevo-liberalni blok

“Ono što je sigurno jest da Hrvatskoj treba snažan lijevo-liberalni blok koji se može suprotstaviti konzervativnim idejama koje žele ograničiti temeljna ljudska i građanska prava”, poručio je.

Dodaje kako će u tome biti uspješni ako se ključne oporbene stranke budu držale zajedno.

“U tom smislu smo apsolutno spremni razgovarati o suradnji. Međutim, u ovom trenutku prioritet je da se ljevica vrati svojim temama i da budemo jedinstveni u borbi protiv radikalnih i ultrakonzervativnih inicijativa koje koče razvoj našeg društva”, zaključio je Miletić.

Mrak Taritaš: Potrebno ispuniti rascjepkani prostor liberalnog građanskog centra

Razgovore u Amsterdamu potvrđuje i čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. “Razgovarali smo o mogućnosti okupljanja stranaka koje dosljedno zastupaju liberalne vrijednosti u Hrvatskoj, a to su definitivno GLAS, Pametno i IDS”, kazala je i dodala da im je u prvom planu sadržaj kojim žele “ispuniti ispražnjeni i rascjepkani prostor liberalnog građanskog centra”.

O tome će se razgovarati i na Liberalnom forumu u subotu, 9. prosinca u Zagrebu, najavljuje Mrak Taritaš te ističe da su na sastanku s predsjednikom ALDE stranke Hansom van Baalenom naišli “na snažnu političku podršku zajedničkom projektu”.

“I nadam se da bi se ta suradnja mogla ostvariti i u sljedećim izbornim ciklusima u Hrvatskoj. Atmosfera među strankama je dobra, a na nama je da dalje gradimo međusobno povjerenje i političku platformu koja će ponuditi konkretna rješenja građanima Hrvatske”, kazala je Hini.

Puljak: Zalažemo se za vrijednosti modernih liberalnih demokracija

Čelnica stranke Pametno Marijana Puljak kaže da su u Amsterdamu razgovarali o stanju u Hrvatskoj i njihovim viđenjima budućnosti. “Što se Pametno tiče uvijek smo zainteresirani za suradnju s grupacijama koje dijele naša razmišljanja i vrijednosti modernih liberalnih demokracija. Nisu nam važne samo vrijednosti već i da slično razmišljamo o načinu upravljanja državom jer su nas dosadašnje politike i modeli ‘ja tebi ti meni’ doveli na samo začelje svih ljestvica u Europi”, ističe.

Smatra da je stranka Pametno “do sada i svojim primjerom pokazala da je ozbiljna alternativa svim takvim politikama”.

Za stranku Pametno vrijednosti liberalne demokracije vrijednosti su usmjerene na osobna, politička i građanska prava i slobode, na jednakost i ista prava za sve građane, na zaštitu prava manjina, kao i na gospodarske, poduzetničke i tržišne slobode, kaže Puljak te dodaje da se zalaži i za pravo na posao, radne slobode, antifašizam i sekularnost zemlje.

“Ako do suradnje dođe, očekujemo potporu svih ljudi koji podupiru ove vrijednosti i vide Hrvatsku kao modernu, građansku, tolerantnu državu okrenutu budućnosti”, kaže.

Dodaje da je čelnik ALDE Hans van Baalen dao “podršku projektu koji bi i u Hrvatskoj osnažio ideje i vrijednosti koje ALDE članice zastupaju na razini Europe”.

“Na koji način će se suradnja Pametno, IDS-a i GLAS-a, na kojim razinama i u kojem obliku realizirati, ostaje još otvoreno za razgovore”, zaključuje.

ALDE stranka, Alliance of Liberals and Democrats for Europe, je europska politička stranka sastavljena trenutno od 60 liberalnih stranaka na nacionalnoj razini iz cijele Europe. U Europskom parlamentu ima 68 zastupničkih mjesta (od ukupno 751).