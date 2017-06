NOVA KAZNENA PRIJAVA PROTIV BANDIĆA: Uskok otvara istragu zbog Sljemena? U pitanju su milijuni kuna

Bivši radnici i mali dioničari društva Sljeme d.o.o. u utorak su USKOK-u podnijeli kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i petorice koje smatraju odgovornima za gašenje mesne industrije Sljeme 2005.

Između ostaloga, prvoosumnjičenog Milana Bandića terete da je 2005. iz gradskog proračuna isplatio 35,7 milijuna kuna za plaće i otpremnine radnika iako Grad Zagreb nije bio vlasnik Sljemena.

Nezakonito zaustavio stečaj

Kako se navodi u kaznenoj prijavi koju potpisuju 62 mala dioničara, Milan Bandić je u suradnji s najvećim pojedinačnim dioničarom Sljemena, Finagrom d.o.o., koje je držalo 73 posto vlasništva Sljemena, dogovorno zaustavio stečaj pokrenut u lipnju 2005., zbog čega brojna imovina mesne industrije, uključujući nekretnine, 400 tona mesa i skupa mehanizacija za preradu sirovina nije popisana te nije poznato gdje je završila.

U kaznenoj prijavi istaknute su, kako se navodi, i okolnosti kako je uništena mesna industrija te kako se Grad Zagreb 2006. upisao kao vlasnik brojnih nekretnina – tvornice s postrojenjima, devet zgrada, tri silosa, trafostanice, livade i kuće u Kelekovoj ulici u Sesvetama, 26 hektara zemljišta u Oborovu, diskonta Sljeme u Alfirevićevoj ulici i vodocrpilišta u Ivanjoj Reci. Prema kaznenoj prijavi, to je učinjeno prebijanjem dugova za komunalije, ali i izdavanjem trasiranih mjenica kako bi namirio obveze za nekretnine čija je procijenjena vrijednost bila 186 milijuna kuna. Tko je kupio mjenice, do danas nije poznato.



Za Sljeme isplaćeno 117,4 milijuna kuna

Ukupno je iz gradskoj proračuna za Sljeme isplaćeno 117,4 milijuna kuna, no mali dioničari ističu kako ni država, odnosno Agencija za upravljanje državnom imovinom koja je bila vlasnik 12 posto Sljemena, nije dobila ništa. Radnici Sljemena – manjinski dioničari, podnijeli su kaznenu prijavu USKOK-u protiv šestero osumnjičenih za koje su u dosadašnjem istraživanju utvrdili da postoji osnovana sumnja da su zlorabili svoj položaj i ovlasti kako bi umanjili imovinu društva Sljeme.

Društvo Sljeme d.d. ostalo je bez vrijedne imovine, konačno, stečaj uopće nije spriječen, samo je na neko vrijeme zaustavljen, no u međuvremenu je došlo do otuđenja znatnih količina zaliha mesa te skupe i brojne mehanizacije, kao i izuzetno vrijednih nekretnina na atraktivnim lokacijama. Radnici Sljemena nisu uspjeli doći do informacije tko je uplatio novac na ime trasiranih mjenica Grada Zagreba, a što tek treba utvrditi, rekla je za Zagrebački list odvjetnica malih dioničara Ljiljana Maravić-Pirš.

Sumnjiva promjena imena

U kaznenoj prijavi se i kao iznimno sporan navodi i jedan od tri kupoprodajna ugovora sklopljena između Sljemena i Grada Zagreba. Kako se ističe u prijavi, taj najvrjedniji ugovor od 76 milijuna kuna je ništavan jer je Sljeme d.d. tri dana prije sklapanja ugovora promijenilo ime u Rabus d.d. No, na kupoprodajnom ugovoru prodavatelj je Sljeme, a ne Rabus.