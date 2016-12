NOVA DUGOROČNA PROGNOZA: S početkom godine čeka nas preokret?

Već drugu godinu za redom naše krajeve prati prosinačka suša neuobičajena za ovo doba godine. Anticiklona pod kojom se trenutno nalazimo ponešto je povoljnija od prošlogodišnje te dolazi do prodira hladnijeg zraka, ali nedovoljno za značajnija zimska iznenađenja, piše Istramet.

Dodaje se i kako će u gorju opet biti ekstremno toplo do kraja godine, a dojam blage zime pojačava i izostanak sniježnih padalina.

Takvo će nas vrijeme pratiti do kraja godine. Jutra će biti hladna uz mraz, dok će se dnevne temperature zraka uslijed obilja sunčanog vremena penjati i do 17°C. Na sam Božić očekuje nas nešto oblačnije vrijeme, no zadržat će se suho.

Vedra Nova godina

Prema trenutnim izračunima prognostičkih modela u Novu godinu ući ćemo s pretežno vedrim vremenom uz temperature zraka između -4°C u unutrašnjosti Istre i 5°C uz obalu. Puhat će većinom slab vjetar promjenljivog smjera.



Dio prognostičkih modela previđa slabljenje anticiklone i premještanje polja visokog tlaka zraka u zapadnija područja, odnosno na Atlantik. U takvoj situaciji konačno bismo mogli govoriti o mogućnosti dolaska hladnog zraka sa sjeveroistoka Europe, javlja Istramet.

Opet anticiklona

Ipak, može se primijetiti iznimno slaba sibirska anticiklona, a to svakako ne ide u prilog mogućnosti nastupa dugotrajnijih zimskih epizoda, već tek kratkotrajnih u obliku prodora sa sjeverozapada.