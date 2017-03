NOVA AFERA NA VIDIKU: Novac iz EU fondova na natječaju dobila žena jednog od šefova Uprave za EU fondove

Natječaj za mjeru 4 Programa ruralnog razvoja kreiran je za vrijeme mandata bivšeg ministra Tihomira Jakovine. Jedan od poduzetnika koji se na taj natječaj javio Večernjem je listu ispričao kako je ostao ispod crte, dok je novac dodjeljen ženi šefa u Upravi za EU fondove. Dobila je 2.7 milijuna kuna.

Taj poduzetnik i njih još 304 zadovoljili su sve uvjete natječaja, ali ipak su ostali ispod crte. Dobitnika je bilo 24. Oni bi po projektu dobili povrat 90% utrošenih sredstava. Među njima je bila i Radica Petrović iz Zaprešića, čiji je suprug jedan od šefova u Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, Tomislav Petrović.

Dobio odobrenje tadašnjeg ministra

OPG njegove supruge na tom je natječaju u studenom 2015. bio rangiran kao 21. Ona bi tako za projekt vrijedan 3.08 milijuna kuna dobila 2.78 milijuna iz EU fondova po završetku projekta. Zanimljivo je da su maksimalan broj bodova, baš kao i ona, imali još 64 prijavljenih, no iznad crte ostalo je samo njih 24. Ostalih 40 nisu prošli zbog uvjeta ‘tko prije’.

Tomislav Petrović kaže da je za vrijeme trajanja prijava na natječaj od tadašnjeg ministra Tihomira Jakovine tražio da ga izuzme iz svih aktivnosti vezanih uz taj natječaj, kako prijava njegove supruge, koja svoj OPG ima već 13 godina, ne bi izazvala sukob interesa. Ona je počela pripremu za natječaj tek kada je Jakovina tu odluku potpisao. Petrović ističe da ni za što nije kriv, a kaže čak i da se njegova supruga ne bi uopće prijavila na natječaj da on nije dobio odobrenje ministra.



Ako je sada zbog toga nastao problem, kaže, Radica Petrović će se iz natječaja povući.

Tolušić: ‘Pozivam sve koji znaju za nepravilnosti, da ih prijave’

Sadašnji ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić zbog cijele je situacije s mjerom 4 bijesan i kaže da se, bez obzira na sve, radi o sukobu interesa. Tolušić je pozvao sve one koji znaju za takve i druge nepravilnosti, da se jave Ministarstvu, a to mogu učiniti i anonimno.

‘To je nemoralno, nekorektno i nepošteno, bez obzira na to što je netko Petroviću potpisao papir da to može. Može on imati i 100 papira, ali je kao djelatnik ministarstva koji odlučuje o EU projektima u sukobu interesa. Ovaj slučaj predat ću Olafu (Europskom uredu za suzbijanje prijevara s EU fondovima), no žalosno je što zbog takvih slučajeva ljaga pada na sve poljoprivrednike i izgubljena je još jedna godina i milijuni eura’, rekao je Tolušić za Večernji list.