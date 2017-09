NOGIRANI LOŠO KAŽE DA U HRVATSKOJ JEDINO FUNKCIONIRA – CRKVA: ‘Zemlju razaraju povampireni jugonostalgičari, čudovišne udruge, peta kolona…’

Predsjednica je u petak razriješila Davora Domazeta Lošu članstva u njenom Vijeću za domovinsku sigurnost zbog njegove izjave kojom je konstatirao da bi ‘hrvatska pješadija za 48 sati mogla biti u Ljubljani’.

Lošo je nakon svega dao intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojem je o sebi govorio isključivo u trećem licu. ‘Admirala je 2000. godine s mjesta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga smijenio Mesić, pa je za njega ovo razrješenje – tek mala igra’, rekao je Lošo sam za sebe.

Dodaje i kako ‘admiral’ zadnje dvije godine upozorava da su u Hrvatskoj odvija unutarnja agresija.

‘ Blokiraju se sve stvaralačke snage, a nijedna institucija ne funkcionira, osim Katoličke crkve. Protivnici Hrvatske vode asimetrični rat: rat bez vojske, bez bojišnice, bez početka, bez kraja i bez bitke, koji je toliko uzeo maha da je Hrvatska danas ugroženija nego što je bila 1991., u vrijeme Miloševićeve agresije. Ova agresija odvija se sukladno doktrini “kuhanja žabe”. U njoj se razara nacionalni identitet Hrvatske, a tome su od 2000. na ovaj ili onaj način pridonijele sve vlade’, kaže Lošo za Slobodnu.

Dodaje kako je ‘admiral kao geostrateg i geopolitičar, bio dužan upozoriti’ na sve ranije navedeno.

A ti unutarnji neprijatelji, koje je Lošo svrstao pod zajednički nazivnik ‘vučki čopor’, su, kaže povampireni jugonostalgičari, humanitarci koji hoće novu Jugoslaviju, čudotvorne i čudovišne takozvane nevladine udruge, peta kolona o kojoj govori prof. Zdravko Tomac.

Dotaknuo se i njegovih upozorenja o katastrofalnim požarima ovog ljeta kad je govorio da oni nisu slučajni, već podmetnuti. ‘Ovoga ljeta uputio sam vapaj do neba. No, kada kod nas netko vrisne da je car gol, onda se događaju potpuno nevažna razrješenja iz tijela koje ionako postoji pro forma. Kurikuralna reforma vodi uništenju identiteta hrvatskog naroda. Ona će postati antiobrazovna reforma, a predsjednica ju je podržala. Odrekla se profesorice Vican jučer, a mene danas. No, to admiralu nije nikakav problem. Admirala je 2000. smijenio Mesić, i zato admiral svima poručuje: čut ćemo se za vrlo kratko vrijeme, kada narod bude progovorio. Ako je admiral pijevac koji je prvi zakukurijekao, pa to morao platiti glavom, to njemu ne smeta. Narod će reći svoje kada dođe vrijeme’, kaže Lošo.