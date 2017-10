NOBILO OTKRIO – CANJUGU ŠOKIRALO SAZNANJE DA JE TORODIĆ U LONDONU! ‘Cijela akcija je amaterski izvedena, predstava za narod’

Anto Nobilo, odvjetnik Piruške Canjuge, kazao je kako se njegova klijentica neće braniti šutnjom već će dati obranu i u okviru te obrane odgovarati na pitanja.

‘Ona neće ulaziti u dubinu svoje obrane, jer mi faktički ne znamo što joj se stavlja na teret. Objasnit će što je radila, koje poslove, od kad do kad je bila u Upravi, kad je bila na bolovanju i u okviru njenih zadataka, kakvi su bili njeni kontakti s odjelom za financije, gdje su se faktički i očigledno, postoji sumnja da su se dogodila kaznena djela. U okviru toga će odgovarati na pitanja, a van toga je prerano jer treba proučiti spis i vidjeti što joj se konkretno stavlja na teret pa ćemo onda dopuniti obranu u tjednima koji su pred nama’, rekao je Nobilo za Novu TV.

SVE NOVOSTI O SLUČAJU AGROKOR PROČITAJTE OVDJE!

Na pitanje je li moguće da gospođa Canjuga ništa nije znala, odvjetnik Nobilo kazao je kako se takvo isto pitanje može postaviti i jednom ministru, potpredsjednici Vlade, guverneru te jednom ili više direktora banaka.



‘Jedna je stvar na razini dojma i glasina znati ili ne znati, a druga je stvar učestvovati u nečem što su kriminalne radnje. Svi smo mi otprilike znali da je Todorić prezadužen i da je, ono što se kaže, usta su iznad vode. Ali to je na osnovu općeg dojma bez ikakvih podataka. Oni su u Agrokoru morali nešto više znati. Ali je važno tko je radio, ako je netko radio kaznena djela’, kazao je.

Politički motiviran slučaj?

Dodao je i da ne smatra kako je ovdje riječ o politički motiviranom slučaju, no to ne može sa sigurnošću tvrditi zbog malo javno dostupnih podataka.

‘Tek sam danas ušao u predmet. Prije toga nisam baš previše pratio i u ovom trenutku to ne mogu reći. U ovom trenutku postoje ozbiljne sumnje da su napravljena kaznena djela. Ima li elemenata politike, to ćemo vidjeti u mjesecima koji predstoje. Da se s ovim kaznenim predmetom koji ima svoju realnu kaznenu supstancu manipulira u politici, to je sigurno’, rekao je Nobilo.

TKO ĆE SUTRA ZAVRŠITI U ISTRAŽNOM ZATVORU? 12 UHIĆENIH NOĆIT ĆE IZA REŠETAKA: Ispitivanja kreću ujutro, zna se tko je prvi na redu

Dodao je kako u Hrvatskoj postoji već ustanovljeni ‘folklorni obrazac’ hapšenja u Hrvatskoj.

‘U šest ujutro se ulazi, mediji dolaze, hapsi se, vrši se pregled, premetačina i onda prođe vrijeme i što onda? Sjetimo se Polančeca 2009., afera Spice. Sjetimo se svih velikih predmeta nakon toga. Je li ijedan predmet završen? Niti jedan. Po meni je politika, država pa i pravosuđe šalje javnosti poruku: Mi štitimo zakon, borimo se protiv korupcije, kriminala, za nas su svi jednaki i bogati i siromašni. Tu su te političke, odnosno populističke poruke, međutim to nije ozbiljan rad. Ozbiljan rad drugačije izgleda. Ozbiljan rad izgleda u tišini pripremiti predmet. Ako je predmet zreo, on za godinu dana mora biti presuđen’, kazao je Nobilo te dodao kako nema predmeta tako velikog da za godinu dana ne bi bio presuđen.

Prisjetio se i afere Podravka u kojoj je Damir Polačec, kojeg je branio, oslobođen.

‘Krenuli su sa 40.000 stranica. Moja je procjena da nismo koristili više od 3.000 stranica, a krenulo je s 40.000. Umjesto pet i pol godina koliko je prošlo na glavnoj raspravi, vjerujem da smo u godini dana mogli završiti Podravku. I tako sve ove druge predmete. Pravosuđe i država ne može od sebe oprati ruke na način da vrši spektakularna hapšenja pred TV kamerama i na taj način zabavlja narod’, kazao je Nobilo.

[FOTO] VELEBNI DOMOVI UHIĆENIH U AKCIJI AGROKOR: Svi redom žive u najelitnijim četvrtima Zagreba

Zaklučio je i kako je Ivica Todorić ‘pokvario zabavu’ s obzirom na to da je napustio državu.

‘Vidimo da ga politika koristi i odmah hoće ukinuti povjerenstvo za Agrokor kako se ne bi širila linija odgovornosti. Jer imate vjerojatno odgovorne, nekog u Agrokoru, ali imate i prsten koji su opsluživali Agrokor, koji nisu izvršili svoju dužnost, koji nisu kontrolirali. Nas male i srednje poduzetnike itekako kontrolira. Mi se nikad ne bi mogli tako zadužiti. Ako netko nije počinio kazneno djelo djelom, ali je mogao propustom, a bio je dužan da obavi svoju dužnost. Postoji jedan cijeli prsten oko Agrokora najviših dužnosnika i političkih i bankarskih koji su suodgovorni i čija se odgovornost jasno nastoji izbjeći. I politički su odgovorni ili su možda čak i kazneno odgovorni. Umjesto tog imamo danas ovu paradu s uhićenjima i to je sve’, zaključio je Nobilo za Novu TV.

Noć u pritvoru

Iako se očekivalo da će osumnjičeni biti ispitani tijekom popodnevnih ili večernjih sati, prema posljednjim će informacijama 12 osumnjičenih provest noć u pritvoru, a već sutra ujutro počinju prva ispitivanja.

Anto Nobilo, gostujući u emisiji Otvoreno, rekao je da će upravo njegova klijentica sutra biti prva ispitana, i to u 7:30 sati.

‘Htjeli bismo ukazati na specifične okolnosti koji je zabrinjavaju. Ima bolesno dijete od dvije godine koje prima terapiju i njezina prisutnost uz dijete je nužno, Državno odvjetništvo je s tim upoznato. Okrivljenici su danas lišeni slobode i vjerojatno će se tražiti pritvor, a mi ćemo pokušati utjecati da se ne odredi pritvor nego blaža mjera, mjera opreza jer je osobito teška zdravstvena situacija u pitanju jer djevojčica prima terapiju i treba majku uz sebe’, rekao je.

Potom je kazao kako najprije treba otkriti mrežu političkog utjecaja, političke korupcije, što bi, smatra Nobilo, demontiralo politički sustav koji vlada u Hrvatskoj.

‘A taj sustav, tj. prsten oko Agrokora je daleko širi, daleko veći. Ne kažem da sve treba kazneno obuhvatiti, ali ovo na današnji dan je čista parada, to je nepotrebno za ovaj tip kaznenog djela. Nama trebaju financijski forenzičari, ne trebaju nam jake snage MUP-a, ali napravili su predstavu da zadovolje narod – politika u sprezi s pravosuđem’, rekao je.

Dodalo je i da se za uhićenja unaprijed znalo, te da je on je sa svojom klijenticom angažman potvrdio ovaj vikend.

‘Znalo se da će biti uhićenja, dovoljno je samo provozati se Pantovčakom i vidjeti koje su kuće pod nadzorom. Amaterski izvedeno, vidjelo se sve iz aviona. Ona je bila iznenađena da je Todorić u Londonu. Bila je šokirana da nije ovdje, da ne raščišćava situaciju pa sam zaključio da je Canjuga stvarno van konteksta. Rekla je da zbog djeteta nije pratila ni medije’, rekao je.