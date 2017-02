NJIMA NIJE SMETALO: S bolešću koju ima Plenković, Sampras i Zidane izgradili su impresivne karijere

Dok hrvatski premijer Andrej Plenković tvrdi kako zbog talasemije minor nije mogao ići u vojsku, dvojica velikih svjetskih sportaša uspjela su, bez obzira na tu bolest, pomaknuti granice i postići zavidne rezultate.

Riječ je o istinskim velikanima svjetskog sporta, tenisaču Peteu Samprasu i nogometašu Zinedineu Zidaneu.

Da Pete ima mediteransku talasemiju, genetski poremećaj krvi koji ponekda uzrokuje anemiju, u javnosti se pisalo još 1997. godine, kada je već devet godina bio na teniskoj sceni. No, on je nije priznao sve do rekorda postignutog na Wimbledonu 2000, jer nije želio da njegovi protivnici znaju da igra s hendikepom. Inače, simptomi talasemije nekad su ga mučili tijekom dugotrajnih mečeva po vrućem vremenu.

Unatoč svim problemima do 2002. kada se umirovio, američki tenisač osvojio je sedam Wimbledona, pet US Opena i dva Australian Opena, a među njegovim uspjesima su i osvojeni ATP World Tour Finals te Grand Slam Cup. Danas slovi kao jedan od najboljih svjetskih igrača u teniskoj povijesti.



Uz Samprasa talasemija minor muči i danas umirovljenog francuskog nogometaša te trenutačnog trenera Real Madrida Zinedinea Zidanea kod kojeg je ona tijekom utakmica uzrokovala jako znojenje pa su novinari često primjećivali da već nakon tri minute utakmice ima mokru majicu. Inače se i brže umarao.

Unatoč svemu, riječ je o čovjeku kojeg je FIFA tri puta proglasila igračem godine i koji je i s klubom i reprezentacijom bio prvak Europe, a s reprezentacijom i svjetski prvak.

