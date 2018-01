NJEZIN ODLAZAK JE PRAVI GUBITAK ZA HTV: ‘Iva odlazi, a čovjek koji je htio zaustaviti emitiranje priloga ostaje na važnoj funkciji’

Nagoda nije bila pretjerano medijski eksponirana, no šira javnost zasigurno se sjeća kako je Bruno Kovačević 2011. godine upravo na njezinom dežurstvu upao u režiju i studio Dnevnika kako bi izvršio pritisak na nju i Zorana Šprajca.

Osim Siniše Kovačića, danas se od HRT-a oprostila i realizatorica Iva Nagoda, a neki će reći da je upravo odlazak miljenice kolega s Prisavlja pravi gubitak za nacionalnu televizijsku kuću.

Još jedna oproštajka. Ne onog koji vam prvi pada na pamet. 😂 Iva i Zadro odlaze sretni. Ne mogu ljudi vise. A nas… ni toljagom ne uspjevaju otjerati! #nemapredaje pic.twitter.com/ubhFl2qj54 — Maja Sever (@SeverMaja) January 30, 2018

Nagoda nije bila pretjerano medijski eksponirana, no šira javnost zasigurno se sjeća kako je Bruno Kovačević 2011. godine upravo na njezinom dežurstvu upao u režiju i studio Dnevnika kako bi izvršio pritisak na nju i Zorana Šprajca i stopirao emitiranje priloga i očitovanje voditelja.



Kovačević upao u studio i pokušao stopirati prilog

Nije uspio u svom naumu nakon čega je Šprajc suspendiran. Kasnije je popularni voditelj u svojoj kolumni odao počast baš Ivi koja se te večeri nalazila u režiji.

“Samo ga je blago pogledala i potom spustila glavu natrag prema svom monitoru i zajedno sa mnom mirno odvozila Dnevnik do kraja. Za njom i svi ostali u režiji 4. I to je, znate, baš bilo, onako, do jaja. I meni osobno važnije od sve gungule koja je poslije uslijedila, od svih suspenzija, sankcija i projekcija, od svih tračeva i ovakvih i onakvih interpretacija, važnije od svih novinskih tekstova koji su o tome napisani, od svih čestitki i tapšanja koja i danas dobivam. I kad god bi mi netko stisnuo ruku, poželim objasnit da Iva ima mnogo veća muda nego ja, da ima mnogo veća muda nego bilo koji frajer iznad nas. I ono što me ovih dana najviše grize, onako smuvan i rastresen, dok sam izlazio iz studija zaboravio sam reći: Iva, hvala ti!“, napisao je Šprajc u kolumni za tportal.

Na Ivinom odlasku se i Maja Sever sjetila te epizode. “Iva odlazi, a junak iz priče koji je htio zaustaviti objavljivanje priloga i ušao u režiju ostaje! Na važnoj i odgovornoj funkciji”, napisala je Maja Sever aludirajući na Kovačevića.

Odlaze Iva i Zadro. O njima neće pisati tekstove na portalima, a oni su pravi gubitak za HRT. Bez njih će HTV sutra biti još slabiji.

Iva je stvarno kraljica. Brza, britka, vrijedna… Zadri je teže. Taj fakat živi telku. Nikad mu nije oprošteno što je bio na našem prosvjedu. pic.twitter.com/7OYfzPISOt — Maja Sever (@SeverMaja) January 30, 2018