NJEMAČKI STRABAG ULOŽIO ŽALBU NA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA NA PELJEŠKOM MOSTU: ‘Kinezi su koristili dampinške cijene’

Iz Strabaga tvrde da je prekršena pravna stečevina Europske unije, a objasnili su i zbog čega to misle

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave zaprimila je žalbu austrijske tvrtke Strabag na odluku Hrvatskih cesta o izboru kineskog konzorcija za izvođača radova na Pelješkom mostu, podaci su s internet stranica Državne komisije.

“Vrlo je izgledno da je odabrana zajednica ponuditelja koristila dampinške cijene u pogledu izvođenja određenih radova te da je činjenica kako je vlasnik tvrtki koje su članovi odabrane zajednice ponuditelja država, odnosno Narodna Republika Kina koja ima veliki interes za ulazak na tržište Europe. Navedeno jasno upućuje na zaključak da je izgledno da su članovi odabrane zajednice ponuditelja stoga primali državne potpore radi ulaska na tržište Europske unije kroz ovaj projekt, a što nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije”, stoji u žalbi tvrtke Strabag Austrija na odabir kineske kompanije China Road and Bridge Corporation za izvođača mosta Pelješac s pristupnim cestama, objavio je Jutarnji.

Hrvatska autoceste su u petak 12. siječnja objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama.



“Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja – China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci”, navodi se u priopćenju Hrvatskih cesta. Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a rok mirovanja iznosi 15 dana, istaknuli su tada iz Hrvatskih cesta.

Inače, za gradnju prve faze Pelješkog mosta Hrvatske su ceste dobile tri ponude – kineskog konzorcija, potom talijanskog Astaldija i turske tvrtke IC Ictas te ponuda njemačkog Strabaga.

Tri su ponude u Hrvatskim cestama otvorene 15. rujna prošle godine. Zajednička ponuda Astaldija i turske tvrtke iznosila je 2,55 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,19 milijardi kuna s PDV-om, a Stragabova 2,62 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,28 milijardi kuna s PDV-om. Kineski konzorcij “China Road and Bridge Corporation” dao je ponudu od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a odnosno 2,6 milijardi s PDV-om.