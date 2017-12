NJEMAČKI MEDIJI: ‘Tuđman i Milošević u jednome su bili slični, a Srbija i Hrvatska se moraju suočiti s vlastitim zločinima’

Samoubojstvo generala Slobodana Praljka u haškoj sudnici jedan je od najradikalnijih prosvjeda protiv rada tog UN-ovog suda – konstatirao je komentator njemačkog lista Die Welt.

U istom komentaru ističe se kako je Praljak praktički već odslužio dosuđenu kaznu zatvora i uskoro je vjerojatno mogao izaći na slobodu. No on je, piše komentator Die Welta, svojim javnim samoubojstvom želio dati signal. Njegov čin dokazuje, piše Die Welt, da ni narodi bivše Jugoslavije, a niti ostali Europljani, do danas nisu nadvladali traumu civilizacijskog kolapsa od kojeg je prošlo već četvrt stoljeća.

“Tuđman je bio dio udruženog zločinačkog pothvata”

Kako piše Deutsche Welle, većina medija na njemačkom jeziku posvetila je dosta prostora samoubojstvu generala Praljka u sudnici Haškog suda, ali i – slijedom presude – ulozi Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini.



Die Welt se osvrće na dio presude koji se odnosi na ulogu Hrvatske u ratu u BiH pišući kako je ona razorna za hrvatsku Vladu. “Nacionalno konzervativni HDZ, koji je bio na vlasti za vrijeme počinjenja ratnih zločina, i danas je na vlasti, a prvi predsjednik Tuđman i dalje je za mnoge junak. No u presudi Slobodanu Praljku i drugim Hrvatima je također utvrđeno da su Tuđman i drugi čelnici HDZ-a sudjelovali u planiranju stvaranja etnički očišćenog hrvatskog teritorija unutar granica BiH”, piše Die Welt u svome osvrtu.

Der Tagesspiegel ističe činjenicu da je Haški sud utvrdio kako su Herceg-Bosna i HVO bili pod “izravnom kontrolom tadašnje vlasti u Zagrebu” te podsjeća: “Na zaprepaštenje Zagreba, Žalbeno vijeće je u srijedu najvećim dijelom potvrdilo prvostupanjske presude da je utemeljitelj hrvatske države Franjo Tuđman bio dio udruženog zločinačkog pokreta za etničko čišćenje i aneksiju Hercegovine.”

Hrvatska se pribojava odštetnih zahtjeva Bošnjaka

Švicarski list na njemačkom jeziku Neue Zürcher Zeitung piše pak kako presude “pokazuju da rat u Bosni nije bio samo građanski rat nego da je i Hrvatska, pored Srbije, igrala veliku ulogu u prolijevanju krvi koje je 100.000 ljudi stajalo života.”

Isti list piše kako se sada u Hrvatskoj pribojavaju odštetnih zahtjeva Bošnjaka, ali i prenosi mišljenje britanskog poznavatelja Haškog suda Erica Gordyja koji tvrdi da do toga neće doći jer bi “politička cijena koju bi Sarajevo platilo za pogoršanje odnosa sa susjedom bila prevelika”. Ipak, Gordy smatra kako bi odštete žrtvama bile važna gesta pomirenja.

Njemački Die Tageszeitung u komentaru pod naslovom “Posljednja presuda” konstatira da se “Hrvatska oduvijek teško suočavala s prošlošću”.

“Primjerice, u nacionalističkim krugovima se i dalje simpatizira ubilački ustaški režim, održavan milošću Mussolinija i Hitlera. I dalje se zločini tog režima uljepšavaju i prebijaju sa zločinima druge strane”, piše u komentaru.

“Haški sud je uspio osvijetliti događaje na Balkanu”

Nadalje, komentator Die Tageszeitunga zaključuje da su Hrvatska i Srbija bile jedinstvene oko toga da bi BiH trebalo podijeliti, a Bošnjake uništiti ili protjerati.

“Unatoč svim napetostima između dviju nacija, njihovi vođe Franjo Tuđman i Slobodan Milošević bili su u jednom jedinstveni: u načelu nacionalističkog totalitarnog razmišljanja. U jednom takvom razmišljanju nema mjesta za suosjećanje sa žrtvama, nego ima samo hladnog ubojitog nasilja koje je tek nedostatno opisano pojmom ‘etničko čišćenje'”, stoji u komentaru.

Komentator na kraju konstatira da je Haški sud uspio “osvijetliti događaje na Balkanu” te da su “u kompleksnoj materiji postavljena mjerila, prvo prošli tjedan presudom Mladiću, a sada presudom Prliću i ostalima”.

“Tu ne čine nikakvu razliku okolnosti samoubojstva optuženog generala Slobodana Praljka: Srbija i Hrvatska su pod hitno pozvane na suočavanje s vlastitom prošlošću i vlastitim zločinima”, zaključuje se u komentaru Die Tageszeitunga.

