NITKO NIJE BIO PROTIV: Sabor glasovao o Mostovom prijedlogu otvaranja arhiva iz doba komunističke Jugoslavije

Hrvatski sabor u srijedu je većinom glasova zastupnika prihvatio u prvom čitanju Mostov prijedlog izmjena Zakona o arhivima i arhivskoj građi, koje predviđaju otvaranje arhiva iz doba komunističke Jugoslavije do 22. prosinca 1990. godine.

Od 117 nazočnih zastupnika, ‘za’ ih je bilo 114, tri suzdržana, nitko protiv. Sukladno prijedlogu matičnog Odbora za obrazovanje, sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave, a posebno primjedbe i mišljenje Vlade, dostavit će se predlagatelju, Mostu, radi izrade konačnog prijedloga zakona.

Most je prije podnošenja konačnog prijedloga zakona dužan pribaviti mišljenje Hrvatskog državnog arhiva, Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), pučke pravobraniteljice i povjerenice za informiranje o pitanjima na koja se odnosi konačni prijedlog zakona.

Hrvatski sabor je, suprotno zahtjevu Kluba SDP-a, o zaključcima Odbora glasovao objedinjeno, ne pojedinačno o svakom.



U saborskoj praksi uvijek se u cjelini glasovalo o zaključcima, ne vidim razloga da sada to mijenjamo, odgovorio je potpredsjednik Sabora Željko Reiner SDP-ovu zastupniku Arsenu Bauku, koji je nakon stanke poručio da SDP ne bi prihvatio drugi i treći zakon.

SDP će glasovati za izmjene koje predlaže Most, no kada bi se glasovalo odvojeno o zaključcima ne bi prihvatio drugi i treći, rekao je Bauk. Ponovio je svoje mišljenje kako je neuobičajena situacija da stranka saborske većine, u ovom slučaju Most, predlaže zakon, da Vlada u kojoj ta stranka participira daje “relativno negativmo mišljenje” o njemu, a da unatoč tome klubovi saborske većine podržavaju taj zakon u prvom čitanju, a imaju velike primjedbe na njega.

Vlada nije odbila prijedlog ovog Zakona, uzvratio mu je Reiner, te podsjetio da je saborski Odbor za obrazovanje spomenute zaključke prihvatio jednoglasno, ”za’ su bili i zastupnici SDP-a.

Klub SDP-a odustao je od zahtjeva da se o Mostovim izmjenama Zakona o arhivima glasuje poimenično.