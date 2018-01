NISU SVI ODUŠEVLJENI ROSTUHAROVIM POTHVATOM: ‘Ja tom čovjeku više ništa ne vjerujem, na temelju laži je žicao novac od ljudi’

U samo 47 dana Davor Rostuhar je uspješno prehodao 1200 kilometara, posve sam, sa sanjkama težine 130 kilograma.

Svjetski putnik, pisac i fotograf Davor Rostuhar stigao je prije dva dana do Južnog pola. U samo 47 dana Davor Rostuhar je uspješno prehodao 1200 kilometara, posve sam, sa sanjkama težine 130 kilograma. Iako je svojim pothvatom oduševio veći dio javnosti, ima onih koji nisu impresionirani ekspedicijom.

DAVOR ROSTUHAR JE USPIO: Prva hrvatska ekspedicija stigla na Južni pol, i to prije roka!

“Kad me već pitate, ja tom čovjeku više ništa ne vjerujem. U jednom najavnom spotu za ovaj projekt vikao je doslovce: “Želim biti prvi Hrvat na Južnom polu!”. A zna vrlo dobro da sam ja bio prvi Hrvat na Južnom polu, prije više od osam godina. Poslije mi se zbog toga javno ispričao, ali mislim da je to više učinio da bi sebe zaštitio, nego što je iskreno htio nešto popraviti. Zašto bi itko išta vjerovao nekome tko je u stanju lagati o takvoj osnovnoj stvari?



Dobio je vrlo veliki medijski prostor za svoje najave, i u novinama i na televiziji, svuda pričajući o “prvoj hrvatskoj ekspediciji na Južni pol” i slično.

Da meni slučajno padne na pamet tako prisvojiti tuđe dostignuće, razapeli bi me iste sekunde, ali njemu je očito kao medijskom miljeniku dopuštena i takva krajnja bezobraština. Njegove laži, međutim, prolaze bez reakcija, kao u nekom Kafkinom romanu. Da se ja tada nisam pobunio, jednostavno bi me izbrisali, nitko više to ne bi spominjao, a on bi se kitio tuđim perjem.

Zanimljivo je da je Rostuhar, na osnovu svog lažnog predstavljanja da će biti prvi Hrvat na Južnom polu, te pompoznih najava o “ostvarenju snova”, tražio da mu ljudi doniraju goleme svote novca! Bilo mu je potrebno 200 tisuća dolara, pa je neuvijeno žicao od ljudi da ga pomognu s desecima tisuća dolara. Kad sam ja otišao na Južni pol, potrošio sam za sve skupa nemjerljivo manju svotu novca, oko trideset pet tisuća dolara! I nisam morao reklamirati nikakvu manistru, niti sam od koga žicao novac. A on je još, kako priča, danima po ledu navodno vukao te nekakve sanjke, pa ne shvaćam što mu je trebalo ukupno 200 tisuća dolara, u što ih je potrošio? Častio pingvine na Antarktici?”, pita se Robert Pauletić u izjavi za Slobodnu Dalmaciju.

Stipe Božić je, pak, bio potpuno oduševljen.

“Osvajanjem Južnog pola moj prijatelj Davor je oživio i moj davni san. I iako sam nisam otišao dolje, iako sam to oduvijek želio, čak i planirao, nema tih riječi za opisati sreću što je to baš on napravio. Davor je jedan od naših najboljih fotografa, on je pustolov, istraživač, hrvatski Indiana Jones. On je i pisac koji nas sa svakim putovanjem počasti nekom novom pričom, fotografijama. Presretan sam što je osvojio bjelinu juga, preko njega imam dojam kao da sam sam dotaknuo našu zastavu ubodenu u toj ledenoj pustoši. Nije mu bilo lako, hladnoća, led, oluje”, poručuje Božić za Slobodnu.