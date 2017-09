‘NISMO ZNALI U ŠTO SE UPUŠTAMO’: New York Times objavio priču o UberBOATU u Hrvatskoj. Evo što kažu

New York Times objavio je članak o UberBOATu, usluzi koju Uber za sada nudi samo u Hrvatskoj. Kao glaven protagniste naveli su par s Islanda koji se, došavši u Split, odlučio isprobati ovu Uberovu uslugu i to onu trosatnu uz koju dolaze i hrana i piće. No, po povratku na kopno, Islanđani su ostali zatečeni cijenom od 2300 kuna.

‘Zapravo nismo ni znali u što se upuštamo, naša je krivica što se nismo bolje raspitali’, rekli su Islanđani koji su u konačnici ipak prizanli kako je bilo lijepo imati privatnog skipera i privatno razgledavanje te da bi se ponovno odlučili na UberBOAT ako bi cijena bila prihvatljivija.

Uber, koji je diljem svijeta poznat po svojoj usluzi auto prijevoza, ali i dostave hrane, u Hrvatskoj je lansirao UberBOAT te o njegovom uspjehu ovdje ovisi hoće li se ova usluga proširiti i na Grčku, Španjolsku, Tajland i Karibe.

UberBoat se trenutno nudi kroz dvije zasebne usluge, transfer od kopna do otoka ili obrnuto, te kao poludnevna ili cjelodnevna avantura.



Cijena je visoka, ali nema čekanja u luci

Generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu, Davor Tremac, rekao je kako je šest tjedana, koliko ova usluga postoji, zabilježeno nekoliko stotina korisnika te da postoji šeszdesetak skipera koji su u svakom trenu spremni da ih se angažira butem Uberove aplikacije. Cilj je da mušteriju pokupe u roku od 15 minuta. No, Tremac nije rekao u koliko je slučajeva to bilo i ostvareno.

Upravo zbog cijene usluge UberBOAT je za one mušterije koje žele personaliziranu uslugu i koji su spremni za to platiti.

NYT potom uspoređuje cijene trajekta i taksija do luke s cijenama UberBOATa, no napominju kako se u luci na ulazak u trajekt može čekati satima.

Nije za svakoga

Tremac kaže da je ova usluga namijenjena ljudima koji više paze na to da uštede na vremenu nego na novcu. ‘Ovo je premium usluga, Nije za svakoga’, kaže Tremac.

Kad je UberBOAT lansiran, 28. lipnja ove godine, menadžment je čekao da vidi koliko će trebati do prve vožnje. U roku 20 minuta netko je zatražio transfer od Splita do Brača.

UBERBOAT KRENUO S RADOM: Za prijevoz gliserom od Splita do Hvara platit ćete 2600 kuna

A što kažu skiperi?

Peter van Pelt, koji u Hrvatskoj vodi tvrtku s deset brodova odlučio je da ipak neće surađivati s Uberom. ‘Lako je voziti Uber auto od točke A do točke B. Na moru je puno veći rizik. Bojim se da će angažirati neiskusne lokalne skipere’, rekao je van Pelt NY Timesu.

Tremac pak tvrdi kako svi skiperi morajui imati važeće i adekvatne dozvole, osiguranje od milijun dolara i brod od minimalno 150 konjskih snaga i 25 čvorova.

S druge pak strane, Damir Đelmić odlučio se surađivati s Uberom te kao pozitivno ističe činjenicu da se skiperima (za razliku od vozača) plača vrijeme koje provedu čekajući. Ako odveze mušteriju, primjerice na Hvar, može pričekati nekoliko sati da vidi hoće li imati mušteriju i za natrag. Ako nema, ono što mu Uber plati za čekanje pokrije mu troškove. Ako se UberBOAT nastavi i iduće godine, gospodin Đelmić će rado nastaviti raditi pa čak i kupiti nove čamce.

Cijena UberBOATA

Transfer od Splita do Hvara (ili obrnuto) nudi se po fiksnoj cijeni od 2600 kuna na gliseru za do osam osoba. Osim toga, korisnici mogu odabrati i veći, odnosno XL gliser (do 12 putnika) po cijeni od 3300 kuna.