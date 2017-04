‘NISAM UHLJEB, NEGO ŽRTVA’: Najbolje plaćeni službenik u zemlji svaki dan zaradi 700 kn, a ne radi apsolutno ništa

Marko Baleta iz Šestanovca državni je službenik s vjerojatno najvećom dnevnicom u zemlji. Ona, naime, iznosi 700 kuna. Baleti je od sredine prošlog mjeseca na posebni račun u Fini poslodavac, Općina Šestanovac, počela isplaćivati taj iznos. Zanimljivo je da on već godinama nije odradio nikakav posao. No, on tvrdi da je on u cijeloj priči žrtva.

Priča počinje 2006., nakon pobjede HSP-a na lokalnim izborima, kada je načelnik postao Pave Čikeš. On i Baleta bili su stranački kolege – prvi je bio predsjednik, a drugi tajnik lokalnog ogranka. No, došla je do razlaza.

Baleta koji je radio kao općinski pročelnik za upravne poslove za plaću od otprilike 4000 kuna, otišao je u Hrvatske pravaše Dražena Keleminca te na izborima izborio dva mandata. Svoj mandat nije aktivirao jer je procijenio da mu je bolje da ostane na dotadašnjoj dužnosti.

No, ubrzo se pojavljuju problemi.



‘Čikeš je oteo moje vijećnike i dao mi otkaz’

‘Čikeš je, uz svoja četiri, oteo moja dva vijećnika, te još dvojicu iz HČSP-a i postao načelnik, a meni je dao otkaz u Općini zbog povrede službene dužnosti. Ja jesam napisao pismo vijećnicima u kojemu sam ih upozorio da Općina i načelnik rade mutne stvari, ali njihov potez s otkazom nije bio zakonit, jer su me prvo trebali poslati na Službenički sud, a tek onda provesti postupak razrješenja. I još je bio cijeli niz pogrešnih postupaka u proceduri s njihove strane’, rekao je Baleta za Slobodnu Dalmaciju.

Zbog nezakonitog otkaza protiv Općine je podigao tužbu, a nakon spora koji je trajao devet godina, Baleta je živio na račun roditelja i od zarade povremenih poslova.

U ožujku 2015. dobio je presudu Općinskog suda u Splitu koji je presudio u njegovu korist, no umjesto da ga vrate na prijašnje radno mjesto te mu isplate zaostale plaće, Općina je Baletu smjestila među ‘neraspoređene’.

Odvjetnica Ankica Luetić dobila je ideju kako zaštititi njegova prava.

‘Marko, oni te očito još ne moraju vratiti na tvoje radno mjesto, ali neka zato plate penale!’, rekla je odvjetnica, prepričava Baleta te dodaje kako su predložili iznos od 700 kuna.

‘Mogli smo i više, i sud nam je to usvojio kao opomenu da ne mogu ignorirati njegove odluke’, rekao je.

Općina mora platiti 240 tisuća kuna

Od 18. travnja 2015. do 8. veljače 2016. to je točno 207.900 kuna, a s ostalim troškovima i kamatama gotovo 240 tisuća kuna. Općina se požalila kako se radi o prevelikom udaru na proračun te da neće moći funkcionirati ako sve plati odjednom. Sud je stoga Šestanovcu omogućio da plaćanje obavi u osam mjesečnih rata od po 30 tisuća kuna.

Prva je rata skinuta 15. ožujka ove godine, ali po zakonu o Ovršnom postupku morat će proći 60 dana dok novac ne bude na njegovu računu. Iznos bi mogao u konačnici biti još mnogo veći jer Baleta potražuje i sve neisplaćene plaće od dana kada mu je uručen otkaz.

Vidjevši da bi stvari mogle biti još gore, Općina je Baletu vratila na mjesto višeg stručnog suradnika. No, to je radno mjesto ubrzo proglašeno viškom te je on dobio novi otkaz.

‘Sve ovisi o toj reviziji Vrhovnog suda, odnosno gdje će me vratiti raditi, pa tako i iznos varira od 600 tisuća do milijun kuna bruto. Ali kako revizija zna potrajati, vjerojatno ćemo opet tražiti penale od veljače lani, nekih 500 dana puta 700 kuna, što je dodatnih 350 tisuća kuna. I ja sam podnio reviziju, ali sam je povukao baš zbog penala’, samouvjereno je rekao.

Općina odbila nagodbu

Baleta je Općini ponudio i nagodbu, bio je spreman odustati od penala i kamata u zamjenu da mu se uplate sve plaće i staž, no druga je strana to odbila.

Nasljednica Balete na mjestu pročelnice za opće poslove komentirala je cijelu situaciju.

‘Tako je kako je. Sada čekamo reviziju, jer smatramo da slučaj nije mogao rješavati Županijski nego Upravni sud. Ako nama daju za pravo, odmah ćemo ići protuovrhom za plaćene penale. Još ništa, znači, nije izgubljeno’, rekla je Asja Šošić.

Tada se oglasio i načelnik Pave Čikeš.

‘On je dobio otkaz jer nema položen stručni ispit i nije dobro radio svoj posao još za HDZ-a i njihovih 12 godina vladavine. Oni su mu spremali otkaz! Zato je za nas presuda nepravedna’, rekao je načelnik.