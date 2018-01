NINA KULUZ UOČI TREĆEG POKUŠAJA OVRHE MALENOG CESAREA: ‘Otac ga nijednom do sad nije nazvao…’

‘Moje dijete ne zaslužuje da ga se tretira kao predmet. On ima svoja prava, ima devet godina. Već godinu dana on ne vidi svog oca, taj otac ima pravo na viđanje i nitko mu ne brani. Nije ga niti jednom nazvao i to ove institucije dosad ne zanima i ne daju nikakvu važnost toj činjenici. Hoće li Hrvatska stati u zaštitu svog djeteta?! Hoće li zaštiti moje dijete? To je ono što ja očekujem.’

Uoči nove ovrhe dječaka Cesarea iz Splita, koja je zakazana za 7. veljače, njegova majka Nina Kuluz rekla je da očekuje da se njezinom sinu konkretno pomogne.

‘Moje dijete ne zaslužuje da ga se tretira kao predmet. On ima svoja prava, ima devet godina. Već godinu dana on ne vidi svog oca, taj otac ima pravo na viđanje i nitko mu ne brani. Nije ga niti jednom nazvao i to ove institucije dosad ne zanima i ne daju nikakvu važnost toj činjenici. Hoće li Hrvatska stati u zaštitu svog djeteta?! Hoće li zaštiti moje dijete? To je ono što ja očekujem’, rekla je Kuluz za RTL. 7. veljače Nina bi morala biti u Italiji kako bi se provela zakazana ovrha nad njezinim sinom. Dijete bi, prema odluci talijanskog suda, trebala predati ocu Alessandru Avenatiju. Taj je sud odlučio i da Nina dječakovom ocu mora isplatiti 50 tisuća eura, a talijanskoj se policiji mora javljati svaka dva tjedna. Sud u Italiji ju je nepravomoćno osudio na tri godine i četiri mjeseca jer je dijete navodno ilegalno odvela iz zemlje.

Odvjernik: ‘Provođenje ovrhe bilo bi kršenje haške konvencije’

Njezin odvjetnik Mišo Živaljić smatra da se nakon dosad neuspjelih ovrha trebalo već odustati od postupka, a u veljači će biti već treći pokušaj ovrhe nad malenim Ceareom. ‘Ukoliko bi se zaista ovrha provela došlo bi do kršenje same konvencije, a to je haaška konvencija o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Ta konvencija ima u sebi članak 13. koji izričito govori o izuzecima provođenja ovakvih postupaka i upravo smatramo da se taj izuzetak događa u ovom predmetu, jer je ova ovrha je stara preko 6 godna. I mi ne znamo što bi sud želio napraviti sa takvim jednim uvjetno rečeno nasilnim otimanjem dijeteta’, rekao je Živaljić za RTL.

Podsjetimo, od rujna 2016. godine, kad se Nina Kuluz predala policiji nakon pet godina bijega sa sinom, i od kada je određeno provođenje ovrhe, održana su dva konzultacijska sastanka, a nakon su pokušane dvije ovrhe koje u konačnici nisu provedene.

Bivšeg supruga optužuje za nasilje, a on nju za otmicu

Nina Kuluz svog bivšeg supruga optužuje za nasilje, dok se ona sama, zbog činjenice da je pobjegla sa sinom od njega, našla pod optužbom za otmicu djeteta. Prema inicijalnom sudskom rješenju Nina Kuluz i Alessandro Avenati dobili su zajedničko skrbništvo nad Cesareom uz pravo majke da ga viđa svaki dan. I dok mnogi roditelji daju podršku Nini Kuluz u Hrvatskoj, Avenati takvu podršku ima i od svojih sunarodnjaka u Italiji.

