NIKOLA GRMOJA: ‘Na lokalnim izborima HDZ i Most ići će vlastitim putevima’

Glasnogovornik Mosta i novoizabrani saborski zastupnik Nikola Grmoja u intervju za Globus pohvalio je Andreja Plenkovića kao sposobnog političara, ali je kazao da će njihove dvije stranke na lokalnim izborima ići razdvojenim putevima.

“Andrej Plenković svakako se pokazao kao strpljiv i dobar pregovarač. S obzirom na njegovo iskustvo, čini mi se da je sposoban političar, a što pokazuju i rezultati izbora na kojima je HDZ digao iz mrtvih. Nama je bitno da poštuje ono što smo se dogovorili. Dobio sam dojam da je na kraju cijelo vodstvo HDZ-a ispravno procijenilo da je odabir Mosta kao strateškog partnera dobar i za HDZ i za Hrvatsku. Vjerujem da i njihovi birači misle isto”, riječi su to kojima je za Globus pregovore dviju strana opisao Nikola Grmoja, glasnogovornik Mosta koji će uskoro fotelju zamjenika gradonačelnika Metkovića zamijeniti onom saborskog zastupnika.

No, prema Grmojinim riječima putevi Mosta i HDZ-a na lokalnim se izborima neće križati. “Na lokalnim izborima HDZ i Most ići će vlastitim putovima. To je nešto sasvim drugo”, kaže ujedno napominjući kako se stranka sada priprema za te izbore te se usmjerila na svoj rast i stabilizaciju.

BOŽO PETROV O PROŠLOJ VLADI: ‘Na ministarskoj razini sve je odlično funkcioniralo’