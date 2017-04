‘NIKAD VIŠE S HDZ-OM’: Petrov iz Metkovića žestoko optužuje Plenkovića i poziva ga da pokaže većinu u Saboru

Predsjednik Mosta ponovo ističe kako je “čudno” što su smijenjeni upravo oni ministri koji traže odgovornost upletenih u slučaj Agrokor, kako je Plenković, a ne Most kriv za političku krizu, a na pitanje o eventualnoj budućoj suradnji s HDZ-om rekao ‘Ta je priča završena’. No već u idućoj rečenici rekao kako “nisu zatvoreni ni prema HDZ-u ni SDP-u’

Božo Petrov je za RTL prokomentirao krizu u Vladi, dodajući kako je u Metkoviću dočekan kao pobjednik jer “Metkovci znaju cijeniti prave vrijednosti i oni su čestitali na tome što smo ostali čistog obraza, što se nismo dali ucijeniti”.

PETROV OTVORIO DUŠU: ‘Plenković želi zataškati štetu u Agrokoru. Znao je jer sam ga upozorio, a on mi je rekao da hiperventiliram’

Kaže kako Andrej Plenković ne može govoriti o lojalnosti “kada vas se tjera na nemoralan čin”. Ponovio je kako su premijeru objasnili zašto su protiv Marića.



“A onda se počelo govoriti da mi nismo bili lojalni. Mi nikada nećemo biti lojalni kada se od nas traži da zaštitimo bilo koje informacije koje mogu govoriti o kriminalu u Agrokoru. Smatram da je ovo idealna situacija u kojoj se treba sve raščistiti, Hrvatska treba ići naprijed, ali ne na način da se sve stavi pod tepih.

‘Plenković je obmanuo hrvatski narod’

Premijeru koji iz Brisela kaže da neće biti ništa od izglasavanja nepovjerenja Mariću odgovara prilično oštro.

“Nažalost, Andrej Plenković je obmanuo hrvatski narod. Danas to vidite prema svim računicama u medijima. Nema ni te polustabilne većine. I ako on zaista govori i misli da postoji stabilna većina koja će ga podržati, neka to dokaže. Inače je kriv i za cjelokupnu krizu i za raspad Vlade”, dodajući kako o njegovoj demokraciji dovoljno govori “toliko besramna i licemjerna poruka” o tome kako su ministri mogli izbjeći glasanje. “Mi ne smijemo ostati niti gluhi niti nijemi na sve ono što se događa. A od nas se tražilo da izađemo zapaliti cigaru ili da se pravimo da ništa nismo čuli. Toliko o tome koliko se drži do ugleda institucija”, kaže Petrov.

Ponavlja kako je pobijedila “zaštita kriminala oko Agrokora i politička odluka koja je cijelu državu dovela u krizu” te poručuje svima koji u Saboru podrže Zdravka Marića da “zapravo dižu ruku ne za stabilnost države nego za spas HDZ-a”.

Predsjednik HDZ-a štiti kriminal

Na pitanje “je li spreman ponovno ući u brak s Plenkovićem ako će imati dobre argumente? Treći put sa HDZ-om?”, jasno kaže: “Ta priča je završena. Kada netko prekrši dogovori i bude ovoliko nekorektan, mi više nemamo što pričati”. No kada ga se pitalo je li moguća suradnja sa SDP-om – okreće ploču. “Mi ćemo uvijek gledati tamo gdje su kvalitetni ljudi i s kime možemo računati na potporu. Toliko o tome. Nismo zatvoreni niti prema HDZ-u niti SDP-u, nego smo zatvoreni protiv toga da nikada na bilo kakav način nećemo podupirati ljude koji će na bilo kakav način štititi kriminal. A to je ono što se danas događa s HDZ-om i s predsjednikom Vlade”, rekao je još jednom pozvavši Plenkovića da pokaže većinu. Strahuje i od obustave istrage u Agrokoru. “Što bi se trebalo reći u trenu kada dva ministra koji javno kažu da traže odgovornost za Agrokor, ne miješajući se u istragu, pa da baš oni budu smijenjeni?”

