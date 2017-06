NIKAD VEĆA GUŽVA U DUBROVNIKU: Zbog prevelikog broja turista blokiran ulaz u staru jezgru

Dubrovnik kao biser hrvatskog Jadrana svake godine privlači sve više turista, a danas je zbog prevelikog broja turista blokiran ulaz u staru gradsku jezgru.

Gostiju ima cijele godine, no početkom ljetne sezone došlo je do zaista velike navale. Danas je došlo do zastoja na ulasku u centar Dubrovnika, odnosno Stradun. Na Vratima od Pila stvorio se čep.

U Dubrovniku danas boravi nešto više od pet tisuća turista s kruzera, uz sve stacionirane goste i dnevne izletnike. Najkritičnije je bilo jutros kada je nešto nakon 11 sati u Grad ušlo gotovo osam tisuća ljudi. Podaci brojača posjetitelja pokazuju kako se u Gradu trenutno nalazi njih 7.784, javlja Dubrovniknet. Prekoračenje od osam tisuća ljudi predstavljat će sigurnosnu prijetnju.

Pogledajte krkljanac koji se stvorio na ulazu u Grad.