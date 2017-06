NIKAD TIJESNIJA UTRKA ZA ČELNO MJESTO GRADA ZAGREBA: Anka Mrak Taritaš samo 2,86% iza Milana Bandića

Prema izlaznim anketama kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba, Anka Mrak Taritaš osvojila je 48, 57% glasova birača dok je dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić osvojio jedan posto više (51.43%).

U 19 sati zatvorena su birališta diljem Hrvatske, a prema izlaznim anketam koje je objavila Nova TV u iznimno tijesnoj utrci vodi dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić s 51.43% dok je njegova protukandidatkinja, Anka Mrak Taritaš, prema izlaznim anketama, dobila je 48,57% glasova birača.

PRVE REAKCIJE IZ BANDIĆEVOG STOŽERA NA IZLAZNE ANKETE: ‘Ovo je signal da Milan opet pobjeđuje’

Milanu Bandiću se u posljednjih 16 godina koliko je na vlasti, nitko do sada nije uspio ovako približiti. U izbornom stožeru Anke Mrak Taritaš još uvijek se nadaju da će njihova kandidatkinja pobijediti te u grad Zagreb donijeti promjene.



‘Iako bi mi draže bilo da je Anka Marak ispred Milana Bandića, izlazne ankete pokazuju da je vrlo tijesno, no sve je u okviru statističke pogreške stoga čemo čekati da se zbroje svi glasovi i da dobijemo novu gradonačelnicu’, rekla je Vesna Pusić.

Dodala je kako bi joj bilo draže da je više od trećine birača, koji imaju pravo glasa, izašlo na drugi krug izbora u gradu Zagrebu.

‘Polovica od tih birača odlučit će o osobi koja će sljedeće četiri godine voditi Zagreb, tko god pobjedi bilo bi puno snažnije da ima veći legitimitet od tih 15 – 16% od ukupnog broja birača. Nakon dugo vremena imamo odličnu kadidatkinu koja je odlična za taj posao, no očito je da to nije motiviralo ljude da dođemo do onih brojeva koje dobivamo na parlamentarnim izborima’, poručila je Pusić.