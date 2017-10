NIKAD OTVORENIJI ANTE RAMLJAK: ‘Očekujem otpis barem 60% dugova, sudbina Agrokora je u rukama vjerovnika’

Nakon predstavljanja optimističnog poslovnog plana Agrokora za iduće četiri godine, izvanredni povjerenik Ante Ramljak osvrnuo se na budućnost koncerna, rješavanje dugova i nagodbu.

Ramljak je gostovao u emisiji RTL Direkt, gdje je upitan na koji je način donio takav poslovni plan u kojem su brojke odlične. U šali je odgovorio da je sve riješio – čarobnim štapićem. Ipak, kaže da se zaboravlja ukupni iznos duga Agrokora te da je ukupni iznos tražbina te kompanije puno veći nego što pokazuje operativna dobit kompanije.

‘Ukupni iznos tražbina je oko 58 milijardi kuna’

‘Očekuje se ovih dana da ćemo podnijeti tablice tražbina na Trgovačkom sudu. U ovom trenutku jedino mogu reći da je iznos ukupnih tražbina i priznatih i neprizantih, da se vodi negdje oko 58 milijardi kuna. To je ukupni iznos’, kaže Ramljak i dodaje da nije čuo prognoze o tome da će to biti više od 60, a nije mogao reći podatak koliko će od 58 milijardi priznati.

Na pitanje hoće li zbog problema nelikvidnosti u prvom kvartalu iduće godine koncern opet trebati neki kredit, Ramljak kaže da neće jer prema kreditu koji je zadnji dignut, ima dovoljno sredstava. To je, kaže Ramljak, zadnji kredit ove grupe, a one kompanije koje ne budu nakon njega mogle uskladiti svoje novčane tijekove, nemaju budućnosti.

‘Ovo je kompanija koja je vrlo ovisna o ljetnim mjesecima i ljetnom periodu i nama je potrebno da vodimo računa o svakoj kuni da dođemo od ljetnih mjeseci kada su prilijevi veći’, pojašnjava Ramljak.

Nije izričito rekao koje su to kompanije koje nemaju potrebne novčane tijekove i koje će u likvidaciju, a dvadesetak operativnih kompanija stavit će se na prodaju, ali ne do same nagodbe.

‘Kad se napravi nagodba, to je onda stvar vjerovnika, jer će oni postati vlasnici i na njima je da odrede što će dalje’, kaže Ramljak.

Izvlačenje novca putem Konzuma?

Upitan o tome je li se novac iz kompanije izvlačio putem Konzuma, čiji su troškovi najma sada smanjeni za nekoliko stotina milijuna kuna, Ramljak kaže da je to teška tvrdnja, no radilo se o prodaji i ponovnom najmu.

‘Kako je vlasniku trebalo konstatno novo financiranje, tako je on prodavao Konzumove centre po netržišnim cijenama, tražio je iznose koji su mu bili potrebni u tom trenutku za financiranje, ali isto tako je bio spreman dati i netržišne cijene za najam. Tako da su za neke centre najmovi išli do 20, 25 eura po kvadratu, što je potpuno netržišno. Sjeli smo s tim fondovima koji su financirali te centre i dogovorili se da ćemo plaćati isključivo tržišne cijene, oni su na to pristali’, pojasnio je Ramljak i istaknuo da čudnog kruženja novca, preko Švicarske i Mađarske, jest bilo.

Kada je riječ o broju zaposlenih, izvanredni povjerenik kaže da se nada da će Agrokor u budućnosti imati veći broj zaposlenih nego danas. Ističe još jednom da Agrokor nije došao u probleme zbog lošeg poslovanja.

‘Ne, Agrokor nije došao u probleme zbog toga, te kompanije su dobro funkcionirale, što se vidi i danas, nisu bile prekapacitirane što se tiče broja zaposlenih, no na žalost vlasnik je iz tih kompanija izvlačio operativnu dobit i ulagao ju u ovih 80 i nešto kompanija koje nisu imali apsolutno nikakvog smisla’, kaže Ramljak za RTL Direkt.

‘Agrokor sada nije u vlasništvu ni države ni Ivice Todorića’

Realan otpis dugova trebao bi biti u okviru 60-70 posto i o tome će se razgovarati s bankama, kaže Ramljak. Upitan kolika je šansa da nagodba vjerovnika uspije, odgovara: 100 posto.

‘Da bi nagodba uspjela, 66 posto ukupnog iznosa duga svih vjerojatnika mora glasati za nagodbu. U ovom trenutku imamo situaciju da je velika većina potraživanja neosigurana. Da dođe do stečaja, njihov povrat bi bio 0. Tako da je njima u interesu da dođe do nagodbe’, kaže Ramljak.

Kada je pak riječ o ruskoj Sberbanci, Ramljak kaže da cijelo ovo vrijeme s njima poklušava dogovoriti neki mirniji pristup. Ipak, tvrdi da Sberbanka i njihova tužba ne može srušiti nagodbu.

IZVANREDNI POVJERENIK U NEMOGUĆOJ MISIJI: Ante Ramljak u Londonu poništava potraživanja Sberbanke

Naposljetku, Ramljak je rekao da Agrokor sada nije kompanija niti države, niti Ivice Todorića.

‘Vlada je napravila jedan okvir u kojem je dala mogućnost vjerovnicima da se u određenom periodu koliko traje ovaj postupak dogovore između sebe. Nominirala je čovjeka koji je tu koordinator između njih. To je kompanija koja je sada u isključivom vlasništvu i njena je sudbina u rukama vjerovnika’, zaključio je Ante Ramljak.