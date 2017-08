NIKAD OŠTRIJI GORDAN MARAS O PROSLAVI OLUJE U KNINU: ‘Plenković se boji svog naroda i branitelja’

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras, u televizijskom intervjuu progovorio je o trenutačnim gorućim problemima u državi poput situacije u propalom koncernu Agrokor, a komentirao je i rad premijera Plenkovića, ustvrdivši da se on “boji svog naroda i branitelja”.

SDP-ov Gordan Maras mišljenja je kako je situacija u Agrokoru dosta komplicirana, a kako je vladajuća garnitura trebala znati stvarno stanje stvari prije nego li su milijuni kuna HBOR-ovih kredita otišli tamo. Upitno je sada, tvrdi Maras, kako će ti novci uopće biti naplaćeni.

Maras je u intervjuu za N1 televiziju rekao kako SDP i dalje inzistira na osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor pa makar to značilo i odugovlačenje oko izbora ustavnih sudaca.

“To je naravno politička odluka vodstva stranka, ali mislim da bismo trebali inzistirati na tome. HDZ je prije bio za istražna povjerenstva, ali tada su ona bila oko ljudi koji su iz HDZ-a bili zbačeni pa im je odgovaralo, sada imamo ljude u vrhu stranke. Mormao inzistirati na povjerenstvu, dati odgovor građanima. Svaljivati odgovornost da ustavni suci neće zbog toga biti izabrani… Sud će funkcionirati. Siguran sam da je građanima bitnije što se događalo i događa u Agrokoru, a ne hoće li tri suca biti izabrana u mjesec, dva, tri ili pola godine”, smatra Maras.



‘HDZ je od 90-tih blizak Agrokoru’

Tzv. “roll-up” model za dobavljače koji je usvojen u Agrokoru, donijet će nove probleme, prognozira Maras.

“To će sigurno dovesti do tužbi. Mislim da će sve na kraju pasti na leđa poreznih obveznika. Pitanje je kako će reagirati dobavljači koji neće doći do svog novca. Oni će sigurno podnijeti tužbe. “Lex Agrokor je jedan ho-ruk model koji su napravili u HDZ-u. Ne znam zbog čega, vjerojatno isto zato što žele sakriti neke stvari koji su dovele do svega. HDZ je od privatizacije 90-ih blisko povezan s Agrokorom”, rekao je.

SDP-ov zastupnik je komentirao i dosta spominjani porez na nekretnine za kojeg je ocijenio da je “dosta netransparentno iskomuniciran”.

“Sklon sam vjerovati da HDZ tu želi prevaliti još jedan dio troška na građane. Bojim se da će na kraju trošak biti veći nego što je sada komunalna naknada. Vjerujem da će SDP biti protiv toga da se na leđa hrvatskih građana svali dodatan trošak”, a podravio je i inicijativu Stipe Petrine u Primoštenu koji planira organizirati referendum zbog ove odluke Vlade.

‘Plenković se boji svog naroda i branitelja’

Pad nezaposlenosti vidi kao običnu manipulaciju brojkama jer smatra da je on rezultat masovnog iseljavanja, što je, po njemu, najveći problem Hrvatske.

Više od ulaganja u borbene zrakoplove, Maras bi htio da se proračunski novac ulaže u obrazovanje i zdravstvo, a zapitao se i “zašto nam uopće trebaju ti zrakoplovi?”.

Najavio je dolazak vodstva SDP-a na proslavu Oluje jer “SDP zna što znači Oluja, što znače naši branitelji”, a komentirao je i odluku Vlade da ove godine proslava bude isključivo na kninskoj tvrđavi.

“Plenković se boji svog naroda. Boji se i branitelja. Kada smo mi radili obljetnice, uvijek, bez obzira na kritike, neslaganja, nikad nismo to radili tako da ne mogu biti prisutni svi koji žele doći tmo. Sada se radi elitističko događanje za odabrane, one koje HDZ želi kontrolirano pustiti. To nije dobro, ne slažemo se s time i mislimo da na taj način ne treba odvajati Oluju od naroda i branitelja”, rekao je Maras.

Odnos predsjednice i ministra obrane, Damira Krstičevića, koji je posljednjih mjeseci navodno narušen, Maras smatra igrokazom za javnost.

O bivšem šefu sve najbolje

“Sigurna smo zemlja, nalazimo se u NATO-u, nitko nas neće napasti. Moramo građanima osigurati osnovne stvari, ulagati u obrazovanje. Ove priče su zabava za javnost, HDZ usmjerava pažnju gdje problem ne bi trebao biti, a tamo gdje su veliki problemi, o tome se ne priča”, zaključio je.

Kritizirao je izjavu svog stranačkog kolege, Siniše Hajdaša Dončića koji je izjavio “da su neki poturice bili veći Turci od Turaka”, aludirajući na Zlatka Hasanbegovića. Maras smatra kako to nije bilo primjereno, a iako Hasanbegović i njega nervira jer “maltretira građane Zagreba”, nikad mu se tako ne bi obratio.

Skandaloznim ocjenjuje nedavni ispad splitskog HDZ-ovca Hrvoja Marušića koji je pozvao na strijeljanje jedne skupine nakon što mu se nije svidjela njihova objava na Facebooku.

“To je taj europski HDZ, moderne vrijednosti, demokratski, tolerantan. Koji poziva na strijeljanje sugrađana koji ne misle isto kao oni. Čudi me da tu Plenković ne pokaže svoje demokratsko lice. To je skandalozno. Svaka stranka koja drži do sebe ne bi imala takvog člana koji podupire mržnju”, izjavio je.

Priznao je da je zagrebački SDP u problemima te bi volio sebe vidjeti na čelu tog ogranka kako bi se “stvari promijenile na bolje”.

S Milanovićem je u odličnim odnosima i, u slučaju da se potvrde glasine kako će on biti kandidat na budućim predsjedničkim izborima, dao bi mu svoju podršku.

“Uvjeren sam da SDP s njim može imati samo koristi. I Bernardićev interes treba biti da što više uglednih, jakih ljudi bude u SDP-u”, zaključio je Maras.

