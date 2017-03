‘NIKAD NISAM BIO TUŽNIJI, NESRETNIJI I RAZOČARANIJI’: Bandić povukao prijedlog kojim bi nacionalne manjine dobile zastupnike u Skupštini

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić povukao je danas na sjednici Skupštine svoj prijedlog kojim bi nacionalne manjine dobile svoje zastupnike u Gradskoj skupštini.

Bandić je predlagao da se promjenom Statuta propiše pravo na zastupljenost u Gradskoj skupštini pripadnicima nacionalnih manjina, tako da pripadnici srpske manjine imaju pravo na tri gradska zastupnika, bošnjačke dva, a albanske jednog zastupnika.

“Nikad nisam bio tužniji, nesretniji i razočaraniji. Demokratsko odrastanje i zrelost građana Hrvatske bi trebala biti praksa u godinama koje su iza nas, a ne ispred nas. Imao sam najpošteniju namjeru da prvi u Hrvatskoj primjenim Ustavni zakon i Zakon o lokalnim izborima. I ne ide. Ništa drugo ovim prijedlogom nisam htio osim oživotvoriti praksu iz 2013. s Neovisne liste grupe birača Milana Bandića”, rekao je zagrebački gradonačelnik.

‘Multietičnost i multinacionalnost ne bi trebale biti problem već rješenje’

Izrazio je žaljenje što se “multietičnost i multinacionalnost predstavlja predstavlja kao problem”. “Ne može se to predstavljati kao problem. One su rješenje”, poručio je.



Ispričao se manjincima, poručivši im da nije odustao.

“Bit će isto toliko pripadnika manjine na listi Stranke rada i solidarnosti, samo ih neće biti 55, 56 ili 57, ući će u kvotu 51. To je jedina razlika tako da nismo bacili koplje u trnje”, naglasio je.

“Znam da nije raspoloženje danas da to prođe. Nastavljamo pregovore od sutra da imamo kvalitetnu zastupljenost manjina u skupštini jer je to bogatstvo i rješenje za ovaj grad i zemlju”, poručio je Bandić.

Prosvjed inicijative “I mene se pita”

Protiv tog Bandićevog prijedloga ispred zgrade Gradske skupštine, a uoči skupštinske sjednice, prosvjedovala je građanska inicijativa “I mene se pita”.

Oni su istaknuli veliki transparent na kojemu je pisalo: “Bandiću gotovo je s prevarama”.

Apelirali su na gradske zastupnike da odbiju dati glas i ne podrže takav, kako su istaknuli, “sramotni prijedlog”. Gradskim zastupnicima su uručili proglas s tim zahtjevom.

Predstavnik srpske nacionalne manjine Nenad Vlahović pokazao je na natpis “I mene se pita” i rekao da je to poruka koja zaista vrijedi danas ovdje. Istaknuo je da Bandić otvara ponovno novu “Pandorinu kutiju”. Kaže da Bandić nije za svoj prijedlog odabrao za javnost povoljan “tajming” te upitao gdje su ti prijedlozi bili prije 15 godina jer je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina na snazi 15 godina.

“Prema tome, je li do sada to sve funkcionirala što se tiče manjina ili je to ‘stavljeno pod tepih'”, rekao je. Istaknuo je i da ta inicijativa ne dolazi od manjina nego od Bandića.

Vlahović smatra da to znači da je na sceni “dalekosežna politička korupcija koja će imati dalekosežne posljedice ne samo u gradu Zagrebu nego i u mnogim općinama i gradovima”.

Rekao je da mnoge općne i gradovi su ispod pet posto postotka nacionalnih manjina na svom području i oni analogno ovom prijedlogu isto tako mogu pokrenuti inicijativu da se mijenjaju statuti, da se biraju novi ljudi, a što bi dovelo do novih troškova za hrvatske porezne obveznike.

Poručio je da on kao predstavnik nacionalne manjine želi reći da u Hrvatskoj niti jedna nacionalna manjina nije marginalizirana i da svi ostvaruju svoja prava isto tako kako to ostvaruju pripadnici većinskog hrvatskog naroda.

General Željko Glasnović istaknuo je da je taj Bandićev prijedlog primjer “čistog balkanskog političkog inženjeringa”.

Rekao je da se to događalo prije 100 godina, u staroj Jugoslaviji, kada dođe glasač kandidat mu dade jednu cipelu, a kad glasuje za njega dobije drugu cipelu.

“Ovo je čista politička prostitucija”, ocijenio je.

Rekao je da se Bandić i njegovi ortaci razbacuju s novcem hrvatskih poreznika te da Bandić nije riješio niti jedno ključno pitanje u Zagrebu.