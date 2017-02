NIKAD MANJE POBAČAJA U HRVATSKOJ: Što onda zapravo stoji iza inicijative Hod za život?

U Hrvatskoj imamo zabilježenu jednu od najnižih stopa pobačaja u svijetu. 1994. u Hrvatskoj je obavljeno gotovo 20 000 pobačaja, s godinama ta brojka pada, da bi se prošle 2015., zaustavila na 3020.

Hod za život su predvodile dvije žene koje su svaka na svoj način povezane s farmaceutskom industrijom koja proizvodi pilule za dan poslije, piše RTL. Na upit znači li to da je netko u Hrvatskoj za smrt, kad su imali potrebu hodati za život, Željka Markić odgovara: “To morate pitati one koji su pljuvali, dizali srednji prst, uporno pišu neistine po medijima, to njih morate pitati, ja sam sigurno za život”.

Naime, ‘Hod za život’ branio je pravo žene da rađa. Koliko znamo, to još nije zabranjeno pa smo pomislili, kako javlja RTL. da se u Hrvatskoj masovno rade pobačaji. “Mi u novom ljetopisu Zavoda za javno zdravstvo imamo zabilježenu jednu od najnižih stopa pobačaja u svijetu”, kaže Jasenka Gruić Karačić iz Inicijative liječnika/ca za reguliranje prava na priziv savjesti.



Markić nije konkretno odgovorila je li za ili protiv pobačaja

Na pitanje znači li to da su oni protiv pobačaja, Markić kaže kako oni žele pomoći da svi oni koji žele imati djecu, to mogu. “Dakle, da žena koja želi imati obitelj i želi raditi ima fleksibilno radno vrijeme, da obitelj koja želi imati još jedno dijete, može od države dobiti kredit za kupnju većeg stana”, kaže Markić.

Na ponovljeno pitanje je li protiv pobačaja, Markić odgovara: “Pobačaj je jedno široko pitanje, i ima puno aspekata oko kojih se može raspravljati”.

Koji je cilj takve rasprave, javno je priznao suorganizator ‘Hoda za život’ Vice Batarello u intervjuju vjerskom portalu bitno.hr. – potpuna zabrana pobačaja.

Jedna od dvije djevojke koje su prekjučer stale pred prosvjednu kolonu braneći svoje pravo na izbor na Facebooku je danas napisala: “Ovoj zemlji su se desili pobrkani lončići, ljudi vjeruju manipulatorima koji žele ograničavati ljudske slobode pod krinkom borbe za život, misle da je borba za ljudska prava fašizam, a da su ustaše domoljubi”, poručuje kiparica Dunja Janković.

‘Nismo se bavili nikakvom prodajom lijekova’

“Nikad se nismo bavili trgovinom ni sa čim, nikavim proizvodima, nikakvim lijekovima niti kontraceptivnim pilulama. Tako da, to je isto izmišljotina ljudi koji pokušavaju još od referenduma o braku sustavno o meni pričati neistine”, kaže Markić. Na pitanje znači li to da nije nikada vršili neka klinička ispitivanja ili testiranja kontraceptivnih sredstava, Markić tvrdi – “Ne, nikada!”.

Ipak, portal Stav.hr prvi je objavio kako su joj sponzori upravo jedni od najvećih proizvođača sredstava za sprečavanje začeća. Izraelski farmaceutski div Teva, u kojem je donedavno radio i naš premijer Tihomir Orešković. Željki Markić prekjučer u šetnji pridružila se baš njegova supruga. “Mislim da svaka razborita osoba će uvijek birati život nad smrću. Sve ostalo je zabluda ili strah”, poručila je Sanja Orešković.

Prema vlastitim riječima u proteklih desetak godina Željka Markić je kroz poslovanje u državni budžet uplatila oko 25 milijuna kuna. Hrvatska je trenutno po upotrebi kontracepcije među zadnjima u Europi. Kada bi došlo do zabrane pobačaja, porasla bi i potražnja za kontracepcijom.