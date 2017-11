RUSKI VELEPOSLANIK POTVRDIO: ‘Da, anegdota s radnog doručka Putina i Kolinde je istinita, ruski predsjednik stvarno je to rekao…’

O Putinu, Sberbanku i škrtici tih se dana mnogo pričalo u Hrvatskoj, a čini se kako je angedota s radnog doručka naše predsjednice i njezinog ruskog kolege stvarno istinita.

Veleposlanik Ruske Federacije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, potvrdio je u HRT-ovoj emisiji ‘1 na 1’ anegdotu s nedavno održanog radnog doručka predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i ruskog predsjednika Vladimira Putina na kojem je sudjelovao i šef Sberbanka, Herman Gref.

Putin je uistinu pitao Grefa koliko iznosi dug Agrokora Sberbanku na što mu je šef banke odgovorio – oko 1,1 milijardu eura. Potom ga je pitao koliko Sberbank godišnje zarađuje, a Gref je odgovorio – oko 12-13 milijardi eura. ‘Koja škrtica, problem mu je jedna milijarda’, rekao je na to Putin kroz smijeh.

Azimov se ponovno i sam dotaknuo teme Agrokora te ponovio svoj stav kako Hrvatska i Agrokor trebaju biti zahvalni ruskim bankama.



‘Prema mom mišljenju je to korporacijsko pitanje, između Sberbanka i Agrokora. Dugovi se moraju vraćati. Mi smo za to da se dijalog nastavi i da se pronađe obostrano prihvatljivo rješenje. Mislim da Hrvatska i koncern Agrokor moraju biti zahvalni i Sberbanku i VTB Banku zato što su breme financijske odgovornosti nosili upravo oni. Ne zapadne i američke banke, koje su se više držale po strani. Upravo je Rusija pružila ruku Agrokoru i Hrvatskoj. Učinila je to jer smo bili zainteresirani, a i sad smo, za stabilnost Agrokora. I mislimo da se Agrokor još može spasiti. I treba ga spasiti. Ali smo istodobno razmišljali i o stabilnosti Hrvatske jer stabilnost Agrokora znači i stabilnost Hrvatske’, rekao je Azimov.

