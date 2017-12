NIJE SAMO ANEMIJA, NEGO I ALERGIJA NA RIBU: Premijer otkrio zašto mu dobro dođe post

Nakon službene čestitke u ime Vlade premijer je danas i osobno građanima čestitao Božić.

Televizijske kamere zatekle su ga u šetnji središtem Zagreba, objavio je N1. U kratkom razgovoru s novinarima predsjednik Vlade otkrio je još jedan svoj zdravstveni problem – alergiju na ribu. Zbog toga mu, kaže, odgovara postiti na Badnjak.

Zbog problema s anemijom Plenković, kako je otkriveno nekoliko mjeseci nakon što je postao premijer, nije služio vojni rok. U pitanju je, kako je sam potvrdio, talasemiju minor, zbog koje nije morao u vojsku. Riječ je o nasljednoj bolesti koja se uglavnom pojavljuje na Mediteranu pa se zato nerijetko i naziva Mediteranska anemija. Oboljeli nasljeđuje gen od roditelja koji dovodi do poremećaja odnosno manjka hemoglobina i crvenih krvnih stanica što prenose kisik a to onda dovodi do anemije i ‘kroničnog’ umora.

Ponekad je zato potrebna terapija željezom, a u težim slučajevima i transfuzijom krvi. Kod svih oboljelih simptomi nisu isti jer oni ovise o tome koliko je teška sama bolest.



Premijer, koji je danas otkrio još jedan zdravstveni problem, kratko je novinarima rekao: ‘Želim svima sretan Božić, malo da se okrenemo prema sebi, prema vrijednostima, prema činjenju dobra”. Na pitanje hoće li danas postiti dodao je: ‘Ja sam alergičan na ribu tako da meni dobro dođe ovaj post’.