PROPALO KONSTITUIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE, ESIH POTVRDILA: ‘Jasno da je preimenovanje Trga bila ključna pozicija’

Konstituirajuća sjednica zagrebačke gradske skupštine prekinuta je u četvrtak na samom početku u nazočnosti svih 51 izabranih zastupnika, zato što u Mandatno povjerenstvo nije pristigao niti jedan zahtjev za članove tog povjerenstva.

Tajnica Gradske skupštine Mirjana Lichtner Kristić rekla je na početku zasjedanja da se sjednica prekida do novog datuma, koji će odrediti Ministarstvo uprave u roku 30 dana. Na konstituirajuću sjednicu Gradske skupštine odazvao se 51 gradski zastupnik pa su bili ispunjeni uvjeti za izbor gradskih čelnika.

Tako je sjednica Gradske skupštine prekinuta prije nego što je i započela, iako su na dnevnom redu nakon utvrđenog kvoruma bili izbor Mandatnog povjerenstva, izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradske skupštine, utvrđivanje člana Gradske skupštine koji je trebao predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, svečana prisega članova Gradske skupštine, izbor Odbora za izbor i imenovanja, te izbor predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine.



Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije bio nazočan na sjednici već je tamo poslao svoju zamjenicu Jelenu Vukičević Pavičić.

Bio je to, inače, prvi slučaj da Gradska skupština nije konstiuirana iz prvog pokušaja.

Nakon neuspjele konstituirajuće sjednice, predsjendik zagrebačkog HDZ-a i navodno najizgledniji kandidat za novog predsjednika Gradske skupštine, Andrija Mikulić, rekao je novinarima da će Skupština biti formirana u predviđenom zakonskom roku.

“Ono o čemu smo započeli razgovor, nadamo se da ćemo završiti. Ovo definitivno nije do nas”, kazao je, prenosi Index, Mikulić.

A da konstituiranje Gradske skupštine ovisi o tempu pregovora Milana Bandića s HDZ-om i njezinom strankom Nezavisni za Hrvatsku, potvrdila je i Bruna Esih.

“Jasno je da je preimenovanje Trga bila ključna pozicija. Jasno smo dali do znanja da očekujemo da započnu razgovori, zajedno s budućim partnerima s kojima bi trebali činiti većinu u Skupštini. Nije se dogodilo ništa dramatično. Razgovori počinju danas i njima ćemo pristupiti vrlo ozbiljno, kao što očekujemo da vrlo ozbiljno participiramo u vlasti. Ništa neće biti tajno, ni ispod stola. Nismo tražili sinekure i fotelje. To je samo jedna simbolična točka. Do sada imamo samo načelnu potvrdu da će se to dogoditi. Međutim, bez 26 potpisa gradskih zastupnika da će se zaista ruke podići u tom smislu, mi ne možemo pristupiti razgovorima i pregovorima. Nama je obećano da će se to dogoditi. Klub Nezavisnih za Hrvatsku nema što kriti. Do sada nismo imali razgovora, kad budemo znali točnije informacije, reći ćemo. Konstituiranje Skupštine ovisi o tempu kojim će biti vođeni razgovori”, kazala je Esih dodavši da još uvijek nema jasnih jamstava kada će se dogoditi preimenovanje Trga maršala Tita.

“Stranka rada i solidarnosti nije opterećena ideologijom”

Bandićeva zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, Bandićeva kazala je da joj je žao zbog podjela nastalih oko preimonvanja trga.

“Što se tiče zagrebačke i hrvatske podijeljenosti oko imena trga, meni je iskreno žao. Ne možete forsirati nešto što nema težinu kod naših sugrađana. Nadam se da se situacija neće podvući pod kontekst odustajanja od antifašističkih vrijednosti na kojima je sazdan pravni temelj Hrvatske. Prijedlog je gradonačelnika da trg nosi ime Republike Hrvatske. Ne bih govorila o ultimatumima, zahtjevima i uvjetima. Govorila bih o programskim osnovama, o kojima ćemo danas prvi put razgovarati. Nemojte ljudima stavljati u usta nešto što nisu rekli. Stranka rada i solidarnosti nije opterećena ideologijom. Ne mislim da su mogući novi izbori”, rekla je Pavičić Vukičević.

