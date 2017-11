NIJE BIO ‘SOVA’ NEGO ‘KOLEGA’? Dosje otkriva vezu Vladimira Šeksa i jugoslavenske tajne službe s početka 1970-ih

Posjet osječkog odvjetnika Vladimira Šeksa svojoj klijentici Smilji Bagarić u Valpovu, koji se dogodio 13. lipnja 1974. godine, bilješka iz dokmentacije u Državnom arhivu čini danas taj naizgled obični sastanak prije 43 godine vrlo intrigantnim.

Mnogo se pisalo i nagađalo unatrag dva desetljeća o vezama moćnog HDZ-ovca Šeksa s jugoslavenskom Službom državne sigurnosti (SDS) pri čemu se često psominjalo i njkegovo navodno kodno ime Sova. Jutarnji list piše pozivajući se na dokumente SDS-a iz Državnog arhiva, kako sve upućuje na to da je Šeks bio “na vezi” s SDS-om.

Informacije o Bagariću, kasnijem ‘kralju kocke’

Spomenutog dana davne 1974. Šeks, koji je prethodno bio izbačen iz javnog tužiteljstva i Saveza komunista, posjetio je u Valpovu Smilju Bagarić u vezi nekog imovinskog spora. Ondje je bio i njezin sin, tada 18-godišnji Zlatko Bagarić, koji će dvadesetak godina kasnije 1990-tih godina u samostalnoj Hrvatskoj biti na (zlu) glasu kao “kralj kocke” i jedan od najmoćnijih ljudi domaćeg kriminalnog podzemlja. Bagarić je ubijen u pucnjavi u zagrebačkoj Dubravi 1998. godine.



Razgovor Šeksa i mladog Bagarića zabilježen je u dokumentima SDS-a pohranjenima u Hrvatskom državnom arhivu, a sudeći po bilješci, Šeks je o tom razgovoru samoinicijativno govorio službenicima SDS-ova Centra u Osijeku. Bagarićev otac pero u to vrijeme radio je u Njemačkoj i navodno je imao veliko povjerenje u Šeksa.

“Šeks ocjenjuje i zaključuje da Pero, Zlatko i Smiljka imaju ogromno povjerenje u njega i da ga smatraju svojim čovjekom. Zlatko je vodio razgovor potpuno otvoreno iz koga je Šeks zaključio da on i otac pripadaju nekoj ekstremnoj emigrantskoj organizaciji. On je Zlatka upozoravao da ne bude tako otvoren, da se čuva pošto je to jako opasno. Na to je Smiljka dodala ‘vidiš sine kako ti gospodin želi dobro, upozorava te da se čuvaš, a ne kao što ti radiš u Njemačkoj, busaš se u prsa da si ustaša’. Šeks je mišljenja da emigracija s njim računa kao sa svojim faktorom broj 1 u zemlji”, prepričali su razgovor sa Šeksom ljudi iz Službe.

“Šeks predstavlja interes za emigraciju”

Nadalje navode kako su mišljenja “da Šeks predstavlja interes za emigraciju, a toga je i on svjestan” te da je “izrazio svoju spremnost da nam pomogne na rasvjetljavanju ovog slučaja s njim je nastavljen rad”, stoji u bilješkama SDS-a iz tog vremena.

Jutarnji list piše kako se iz bilješki vidi da su operativci službe sigurnosti više putra razgovarali sa Šeksom kao svojim ravnmopravnim sugovornikom. Među dokumentima se nalazi i rukom pisana bilješka pod naslovom Od “Kolege”, od 21. 6. 1974., a u kojoj se navode određena imena emigranata s kojima je, kako je vidljivo i iz druge dokumentacije, u Njemačkoj kontaktirao Pero Bagarić. Iako se u dosjeu ne navodi tko je “Kolega”, koji se na više mjesta spominje kao “operativna veza”, sve upućuje na to da je riječ o Šeksu jer je operativna obrada nad Zlatkom Bagarićem pokrenuta nakon informacija dobivenih od operativne veze ‘Kolega’.

“Zlatko je u početku bio pokriven op. vezom ‘Kolega’ ovog Centra, ali odlaskom u SR Njemačku saradnja je prekinuta, jer ‘Kolega’ nije imao uvjete da ide u SR Njemačku”, stoji u pojedinim dokumentima SDS-a.

Bio je između “veze” i formalnog suradnika SDS-a?

Interes SDS-a za Zlatka Bagarića trajao je od ljeta 1971. godine. U dokukumentu se prije toga spominje informativni razgovor “sa Šeks Vladimirom izvan Centra u predmetu o neprijateljskoj djelatnosti emigracije”, a nakon toga se Šeksovo ime više ne spominje, ali se u dokumentima počinje spominjati operativna veza ‘Kolega’.

“Zlatko je pred ‘Kolegom’ istaknuo da želi takvu organizaciju koja bi se bavila ozbiljnim radom i konkretnim akcijama prvenstveno u gradovima. Ističe da će biti oprezan pri odabiranju kandidata za organizaciju – oni moraju prije svega biti ozbiljni i spremni na akcije…”, navodi se u jednoj informaciji o Bagariću.

Kasnije, kada je Bagarić 1975. pozvan na odsluženje vojnog roka, a među dokemntacijom koja ga je “pratila” na odsluženje ponovno se pojavljuje Šeksovo ime, a ne “Kolega” koji, kako piše Jutarnji, ponavlja vojnoj službi sve o svom odnosu s obitelji Bagarić te im prepričava svoj razgovor sa Zlatkom Bagarićem.

U samim dokumentima niti na jednom mjestu nema bilješke ili izjave u kojoj bi on formalno postao suradnik SDS-a. No, s obzirom da iz dokumentacije proizlazi da je Šeks vrlo vjerojatno zaveden kao operativna veza “Kolega”, čini se da je on u konkretnom slučaju na skali imao poziciju između društvene veze i formalnog suradnika SDS-a.

Šeks je istodobno i sam bio pod obradom tajne službe

Jutarnji list piše kako je istovremeno Šeks od početka 1970-ih do osamostaljenja Hrvatske i sam bio pod obradom SDS-a, čak za vrijeme događaja vezanih uz aktivnosti Zlatka Bagarića.

“Šeks Vladimir, sada advokat u Osijeku, smenjen je s dužnosti Javnog tužioca poslije 21. sjednice zbog nacionalizma. Nalazi se u obradi organa SDS-a, a razgovor koga sam vodio bio je prisutan i Amić Stevo pomoćnik načelnika SDS u Osijeku”, piše major JNA Lazo Borčić u svojoj bilješci.

Za Šeksa se u bilješkama SDS-a piše da je “poznati nacionalista, čija je aktivnost došla do izražaja za vrijeme euforije i tzv. ‘maspokreta’, zbog čega je isključen iz SKJ i smijenjen s dužnosti pomoćnika okružnog javnog tužioca…”

Također, Šeks je uhićen 14. travnja 1981. i određen mu je pritvor. Teretilo ga se za navodne neprijateljske izjave izrečene pod utjecajem alkohola u ožujku i travnju te godine u dva osječka lokala. “Svi ste vi truli, kao što je ovo društvo trulo zajedno sa sudstvom i policijom”, navodno je glasila rečenica zbog koje je osuđen na 13 mjeseci zatvora koje mu je Vrhovni sud kasnije preinačio na osam mjeseci, da bi mu u zatvoru u Staroj Gradišci bila ublažena za još mjesec dana.

