NI ‘U’ MU NIJE MRSKO: HDZ-ovac Darko Milinović na stranačkom se skupu fotografirao s notornim ličkim ustašofilom

Saborski zastupnik i čelnik županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović kandidat je HDZ-a za župana, a u predizbornoj kampanji, očito, nastoji pridobiti i glasove ekstremne desnice.

Tijekom stranačkog skupa u Lovincu Milinović se fotografirao s čovjekom koji je uz maskirnu jaknu Hrvatske vojske nosio crnu majicu s velikim “U” te hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem.

Riječ je o Mihovilu Kursu, koji već godinama otvoreno propagira ustaški pokret, a na stranačkom skupu pojavio se u majici na kojoj piše “Lika U srcu”, no jasna je aluzija na grb propalog marionetskog režima iz Drugog svjetskog rata.



Kurs je na svom Facebook profilu napisao za Milinovića da “ipak poštuje svoje koji su pali za dom na Bleiburgu”.

Kurs voli pozirati u ustaškoj kapi te s portretom Ante Pavelića što je vidljivo svakome tko posjeti njegov profil na Facebooku. Kurs, što je poznato svima u tom dijelu Like, otvoreno propagira ustaškim režim, no čini se Milinovića to niti malo ne smeta. S Kursom se fotografirao i HDZ-ov gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić.

Inače, HDZ-ovci su ovih dana dobili posebni naputak za ponašanje na predizbornim skupovima u Lici, koji je stigao putem mobilnog telefona i u kojem piše:

“Kada se u dvorani pojavi Dado, barjaktari neka razviju zastave, svirat će pjesma Gospić gazi sve, ona ista kada je Ivo Sanader dolazio, prionite dugom aplauzu, sve dok On ne prođe parketom i aplaudirajte sve dok ne sjedne. Kada počne svirati himna, pjevajte iz svega glasa i obavezno ruka na srcu. Kada voditeljica najavi: dame i gospodo, pozdravite ‘čovjeka koji zna kako’ brzo ustanite s mjesta i krenite u dugi aplauz, i počmite jako skandidati Dado, Dado, Dado… Kada bude blatio protivnike, onda iz sveg glasa žviždite”, traži se od članstva, koje se upućuje da se “uvijek razviju zastave da se vidi domoljubni štih, jer Dado to voli”, a premda je šank otvoren, nedvosmisleno se savjetuje da publika “bude vesela, ne i pripita”.