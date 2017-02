NI REKTOR ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA NIJE ZNAO RIJEŠITI ZADATAK ZA PRVAŠIĆE: ‘To je potpuno krivo postavljeno…’

Ogorčena majka jednog prvašića na Facebooku je objavila test koji njezino dijete nije znalo riješiti i objavom izazvala brdo reakcija i komentara.

Novinari su danas o testu upitali i rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa, postavivši mu pitanje može li riješiti zagonetku koja je navedena u njemu, na što je odvratio: “Ako sam dovoljno pametan, možda”.

Zagonetka glasi: “Sedmero njih u krug se vrte, jedan drugog prate i opet se na početak vrate”.

“Ja uvijek imam asocijaciju da se vrte sedam Palčića. Sedam ovih ili onih, to je uvijek prva dječja asocijacija”, odgovorio je Boras, no bio je u krivu, javlja N1.



Riječ je sedam dana u tjednu i većina prvašića je dobila ocjenu jedan iz tog testa.

“To je potpuno krivo. To nije krug, slijed vremena nije krug. Samo u Kini smatraju da je to žrvanj. Zato je zagonetka malo izokrenuta i većina djece to neće tako povezati”, kazao je Boras.

“Zagonetke moraju biti za razvijanje kreativnosti, a ne da djecu zafrknete i onda tome date krivu ocjenu. Ako su dobili jedan, kriva je profesorica”, kazao je Boras.