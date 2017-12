NEVRIJEME POTPUNO BLOKIRALO GORSKI KOTAR: Olujni vjetar čupao stabla, zatvorene sve ceste!

Olujno nevrijeme paraliziralo je jutros područje Gorskog kotara.

Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i kišom sručilo se u utorak prijepodne na područje Gorskog kotara.

Zbog opasnosti od pada stabala na kolnik za sve su skupine vozila zatvorene sve državne, županijske i lokalne ceste u Gorskom kotaru, uključujući i staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) Kikovica-Delnice-Zdihovo.





Samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo (zbog vjetra). Ostala vozila iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri mogu prometovati autocestom A1 do čvora Žuta Lokva i dalje preko Vratnika (DC23) do Senja i Jadranskom magistralom do Rijeke, osim za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, i obrnuto.

Kao što smo već izvijestili, za područje Gorskog kotara i Like Meteoalarm je izdao narančasto upozorenje.

Dodajmo i da je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja (DC8) zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).