[VIDEO] ‘ZADAR KAO FLORIDA’: Nevrijeme potopilo grad, bujice na ulicama, otkazana nastava u školama… U dva sata palo više kiše nego u dva mjeseca

Obilna kiša u Zadru poplavila je jutros kuće i podrume, zadarski Županijski centar 112 zatrpan je pozivima građana, a iz Meteorološke postaje Zadar izvijestili su da je od 8 do 10 ujutro u tom gradu palo oko 190 litara kiše po metru četvornom što je više nego dvostruko od prosječnih mjesečnih padalina od 98 litara.

Iz Županijskog centra 112 kratko su izvijestili da su zatrpani pozivima građana te da imaju velik broj intervencija zbog obilne kiše.

Zbog jakog nevremena neke su škole otkazale nastavu, a dijelovi grada su bez struje. Poplavljene su ceste i podrumi. Sve škole u obavezi su osigurati dežurstvo profesora i djelatnika i prihvat djece u slučaju da neko od učenika ipak dođe u školu, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama Grada Zadra.

Odgođene su i sve rasprave na Općinskom i Županijskom sudu u Zadru.



Pod vodom i dijelovi bolnice

Lokalni mediji javljaju da su poplavljeni dijelovi zadarske bolnice, prokišnjava sportska dvorana Krešimira Ćosića i neki poslovni prostori.

Stanje na Poluotoku je jednako loše kao i u drugim dijelovima grada. Vodena bujica je na Trgu pet bunara stvorila vodopade, a ulica Kreše Ćosića ispod parka Vladimira Nazora pretvorena je u bazen, piše Slobodna Dalmacija.

Vatrogasci i službenici odvodnje imaju pune ruke posla. Ne rade svi semafori na zadarskim prometnicama.

Mobilne mreže imaju ispade i povremene prekide u radu baznih stanica.

Ogromna količina kiše koja je od jučer pala na zadarskom području izazvala je zamućenje vode s izvora Vodovoda na Bokanjcu.

“Došlo je do zamućenja i građanima šaljemo obavijest da će morati prokuhavati vodu. Zasada se to odnosi na područje grada Zadra, ali je kiša padala i u zaleđu pa očekujemo da će doći i do zamućenja vode koja dolazi sa Zrmanje”, izjavio je direktor Vodovoda Tomo Matek za Slobodnu Dalmaciju..

Poplavljen trgovački centar

Snimke i fotografije koje dolaze iz grada pod vodom svjedoče nevjerojatnoj šteti koju je voda prouzročila u poznatom zadarskom šoping odredištu – Supernova centru u Zadru koji je u potpunosti poplavljen zbog čega je i zatvoren. Sve prometnice koje vode prema središtu grada zakrčene su automobilima, zbog čega se stvorila nepomična kolona koja se neće tako lako raščistiti.

Stanje je kaotično.

‘Supernova je danas cijeli dan zatvorena zbog poplave. Nećemo raditi! Nadamo se da ćemo moći sutra otvoriti, ali kako stvari stoje, trenutačno to ne možemo sa sigurnošću potvrditi’, rekla je za Antenu Zadar direktorica Supernova centra Zadar Iva Surić.

Što je uzrok tolikim oborinama?

Nevrijeme koje je jučer zahvatilo Istru, u ponedjeljak se proširilo na zadarsko područje. Uzrok tolikim oborinama je veliki oblak Cumulonimbus koji se ‘zalijepio’ za Velebit, a kako nema vjetra, oblak je statičan, pun je vlage i iz njega lijeva kiša. Trenutačno je taj oblak kao mala nuklearna elektrana, rekao je za Hinu voditelj Meteorološke postaje DHMZ-a u Zadru Anđelko Vidović.

Dodao je da će takvo vrijeme na zadarskom području potrajati do kasnog poslijepodneva.

Dramatične snimke na društvenim mrežama

“Zadar kao Florida”, komentar je autora snimke na Facebook stranici NoviRadio Zadar.

Kako piše Zadarski.hr, na današnji dan 1985. godine u Zadru je pala najveća ikad zabilježena kiša u jednom danu.

Toga je dana prije 32 godine palo više od 300 litara kiše na četvorni metar, više nego tijekom cijele godine. Jedno je dijete tada poginulo na Diklu.

Današnje je nevrijeme na tragu toga rekordnoga iz 1985.

Potop. Štete ce se tek zbrajat. Užas :( pic.twitter.com/GxmgO1Q4uz — Jure Zubčić (@jurezubcic) September 11, 2017

Stanovnici javljaju da je uslijed obilnih oborina voda ušla u podrume te je mnogima učinjena velika materijalna šteta.

“Ovakvo vrijeme nije nikakvo iznenađenje. U rujnu se i događaju ovakvi poremećaji, ali nasreću neće dugo trajati. Danas će biti dosta promjenjivo vrijeme, a u srijedu, četvrtak i petak bit će sunčano bez značajnijih vjetrova”, kazao je meteorolog Duško Kraljev za Radio Zadar.

Kako se vidi na brojnim snimkama koje su objavljene na Facebooku i Twitteru, kiša nad Zadrom i dalje ne staje, cijeli grad je u prometnoj blokadi.