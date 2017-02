NEVRIJEME DILJEM ZEMLJE: Kiša, snijeg i vjetar izazvali probleme, prometni kaos u Gorskom kotaru

Najavljeno pogoršanje vremena stiglo je tijekom večeri u Hrvatsku, a prema izvješću Hrvatskog autokluba, na snazi je niz ograničenja i zabrana u prometu.

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Vrbovskog i Ravne Gore u tunelu Čardak u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno.

Samo za osobna vozila, zbog vjetra, otvorene su:

– dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama je državnom cestom DC3);



– dionica Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8).

Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja (DC8) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocike (I. skupina vozila), a na autocesti A7 čvor Draga-čvor Šmrika dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici

Snijeg mjestimice pada u Gorskom kotaru i Lici. Zimski su uvjeti (zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu) na većini cesta u Gorskom kotaru, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva te staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) na dionici Zdihovo-Vrbovsko-Delnice-Kikovica. U Lici zimski su uvjeti na državnoj cesti DC1 na dionicama Vaganački most-Korenica i Udbina (Ondić)-Gračac i na državnoj cesti DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo, te na nekim županijskim i lokalnim cestama.

TJEDNA PROGNOZA: Ponovno nam stiže zahlađenje i snijeg, meteorolozi otkrili gdje će ga u Hrvatskoj biti najviše i kada

Trenutno nema slobodnog smjera za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama kroz Gorski kotar, dok je kroz Liku moguće voziti autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče koja je otvorena za sve skupine vozila. Iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i obrnuto trenutno je moguće voziti autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče do čvora Žuta Lokva, državnom cestom DC23 od Žute Lokve do Senja te Jadranskom magistralom (DC8) od Senja do Rijeke.

U većem dijelu ostatka zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Sutra snijeg, na Jadranu olujna bura

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu se u noći i prijepodne pretežno oblačno ponegdje s kišom, a u unutrašnjosti sa susnježicom i snijegom. Zatim postupno razvedravanje sa zapada, a oblačno s kišom još mjestimice na krajnjem jugu te sa snijegom u istočnoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima, samo na jugu još istočnjak i jugo. Bura će slabjeti prema kraju dana. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 0 do 5 °C, navečer u padu. Na Jadranu jutarnja između 4 i 10, a najviša dnevna od 9 do 14°C.

Smirivanje vremena očekuje se tek za vikend.