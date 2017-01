NEVJEROJATNA BAHATOST I BEZOBRAZLUK: Pogodite tko je plaćao kazne napravljene službenim vozilima. Vi!

Gradski zaposlenici u Zagrebu koji imaju pravo na korištenje automobila ubuduće će sami plaćati prometne kazne koje su do sada – nevjerojatno, ali istinito, jednostavno ignorirali pa su plaćane javnim novcem. Tako će kazne od prebrze vožnje i nepropisnog parkiranja od 200 do 1000 kuna koje dospiju u poštanski sandučić gradske uprave, a za koje se do sada nije ni znalo čije su, dolaziti na stol onima koji su ih i ‘zaradili’, a ako se ogluše na plaćanje, iznos će im bit skinut sa sljedeće plaće, piše Večernji list.

Ta je odluka jedna u nizu promjena u novom Pravilniku o korištenju službenih vozila koja je uvedena nakon što je Gradski kontrolni ured utvrdio niz nepravilnosti. Prema odluci i dalje pravo na službeni automobil non stop uz gradonačelnika imaju još samo njegova zamjenica te čelnik Skupštine i prva potrpredsjednica Skupštine.

No, gradonačelnik Milan Bandić si je ostavio mogućnost da pisanom odlukom i nižim dužnosnicima i službenicima odobri korištenje službenog vozila 24 sata dnevno, odnosno da ga mogu koristiti i za privatne svrhe no, uvedena je i novost da će im se u tom slučaju uzimati dio novca s plaće što se do sada nije činilo.

Velika novost je i da će gradski službenici za službene potrebe moći koristiti i svoja osobna vozila no Grad će im refundirati trošak za benzin takozvane loko vožnje od 2 kune po kilometru.



Ništa od taksija za šefove

U novom pravilniku zanimljivo je da si je gradonačelnik ostavio mogućnost da može službeno vozilo i vozača dati na korištenje i osobama izvan gradske službe ako rade nešto u korist grada. Na taj način, podsjetimo, izbjeći će se prekršaji poput onih izUSKOK-ove optužnice kojom su Bandića optuživali da je službene automobile davao na korištenje mimo pravilnika.

Na popisu su se tako našle voditeljica Mila Horvat koju je službeni vozač vozio u Beč, sportašica i zastupnica Sandra Perković koju se vozilo na pripreme u Medulin no navodno se sa službenim vozilima išlo čak i na kolinje. Od 2013. Grad i Holding najavljivali su uspostavu zajedničkog voznog parka po uzoru na taksiste. Tako bi se smanjio broj vozila, a vozači bi s manjim brojem vozila non stop vozikali dužnosnike, direktore i službenike. Od toga se odustalo pa Grad i dalje ima oko 80 vozila od kojih je oko 25 na leasing dok se u Holdingu voze s oko 130 automobila.

