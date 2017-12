NEVIĐENA TVORNICA UHLJEBA: Zatvorena prije 23 godine, ali i dalje zapošljava stranačke velikaše na direktorska mjesta

U usporedbi sa šibenskim TEF-om, tvornice koje su tijekom 90-ih prodavane tajkunima u bescjenje još su i dobar posao. TEF ne radi već 23 godine, no zato i dalje zapošljava – stranačke podobnike na menadžerskim mjestima i s nemalim plaćama

Tvornica koja je otvorena još u Austro-Ugarskoj, sve do samostalne Hrvatske bila je jedan od većih proizvođača ferolegura. Ipak, već osamdesetih se počinje govoriti o gašenju Tvornice elektroda i ferolegura zbog onečišćenja. Tvornica s proizvodnjom prestaje 1994. godine, a novac za otpremnine oko 500 radnika, u iznosu od tadašnjih deset tisuća maraka, osiguralo je Ministarstvo gospodarstva.

No za razliku od brojnih drugih tvornica u Hrvatskoj, TEF nije prodan za siću nekom tajkunu, niti je zjapio prazan. Ne, šibenski TEF je doživio još paradoksalniju sudbinu.

Gledali kako drugi rade sanaciju

Puna dva desetljeća nakon što je TEF prestao s radom posluje jedan drugi TEF. Dok je stari TEF jednostavno bio kratica od Tvornica elektroda i ferolegura, novi TEF.d.d. nije kratica ni od čega ( jer ne proizvode ništa), ali zato imaju i novi slogan: ‘Gdje Krka dodiruje more’. Imaju i svoju web stranicu, na kojoj se detaljno objašnjava što točno rade. Uglavnom, – saniraju teren (već dulje od 20 godina). No, to nije radila TEF d.d. Još 1997. tvornički su dimnjaci i pogoni sravnjeni sa zemljom, da bi potom gotovo 15 godina trajao postupak razgrađivanja i ekološke sanacije, odvoza troske ili šljake, koji je u cijelosti financirao Fond za zaštitu okoliša RH angažiravši jednu specijaliziranu tvrtku za tu namjeru.



TEF d.d. smišlja razvojne planove i što napraviti s 28 hektara tvorničkog zemljišta, smještenog na samoj obali, kako ističu, najvažnijeg razvojnog potencijala Šibenika. A za sve to treba plaćati stalno zaposlene djelatnike. Tvrtka, premda bez ikakve proizvodnje i prihoda, tijekom 23 godine zapošljavala je u administraciji desetak djelatnika. A kakva bi to tvrtka bila bez menadžera.

I bivši ravnatelji dobro zbrinuti

U protekla dva desetljeća menadžerske su plaće, u iznosu od oko 15 tisuća kuna, na teret gradskog proračuna, odnosno šibenskih poreznih obveznika, primali HDZ-ovi stranački ‘zaslužnici’ Veselko Gulin i Joško Brakus za direktorske funkcije u TEF-u d.d., piše Jutarnji. Kada se promijenila vlast, došli su novi: u razdoblju od 2009. do 2013. godine, dok je u Šibeniku na vlasti bio SDP, mjestom direktora TEF-a nagrađen je član stranačkoga Gradskog odbora Krešimir Šakić, dok je istodobno njegov prethodnik iz HDZ-a postao njegov zamjenik i zadržao direktorsku plaću. Pobjedom na lokalnim izborima 2013. i povratkom HDZ-a na vlast direktorsku fotelju dobiva Neven Baus, koji je i aktualni direktor TEF-a d.d, dok je u međuvremenu njegov stranački prethodnik Veselko Gulin u toj gradskoj tvrtki dočekao mirovinu s menadžerskom plaćom.

Zanimljivo objašnjenje gradskih vlasti

Trenutačno je na gradskoj sisi, kao jedini zaposlenik TEF-a d.d., ostao još direktor Neven Baus, i to s menadžerskom plaćom

“Budući da je TEF u postupku valorizacije zemljišta, mora funkcionirati kao poslovni subjekt, a u tvrtki je zaposlen još samo direktor. On je ujedno odgovorna osoba sve dok ne završi procedura valorizacije” objašnjava, pak, Bausovu situaciju šibenski gradonačelnik Željko Burić.

No, sve do prije tri mjeseca iz gradskog su se proračuna za potrebe TEF-ovih djelatnika isplaćivale dvije direktorske plaće, jedna plaća tajnice i četiri plaće za nižerangirane službenike. Teško je uopće izračunati koliko je novca poreznih obveznika u dvadesetak godina ulupano u tu gradsku tvrtku za zaposlenike koji apsolutno ništa nisu radili. No, zasigurno je riječ o višemilijunskim iznosima.

Zaposlili ih na ‘upražnjena mjesta’

No, aktualna HDZ-ova šibenska vlast nije ostavila na cjedilu dosadašnje TEF-ove zaposlenike. Naime četvero ih je prema svojim kvalifikacijama raspoređeno u druga trgovačka društva u vlasništvu Grada, dok je njih dvoje zaposleno na ‘upražnjena’ radna mjesta u gradskoj upravi.

Neven Baus o planovima za prostor TEF-a, o tvrtki koja je na čelu, o tome što on radi kao direktor i što je dosad radio te o tome što su radili njegovi kolege proteklih godina nije želio izustiti ni riječi.

“Molim vas da o svemu kontaktirate gradonačelnika Burića ” rekao je Neven Baus, za Jutarnji list.

Marić ovo vidi kao najvažniji projekt

TEF d.d. u 23 godine nije uspio niti pokrenuti nikakve investicije jer za pokretanje gospodarske investicije još uvijek predstoji rješavanje složenih dužničko-vjerovničkih odnosa nad zemljištem opterećenim brojnim hipotekama. Zbog toga su u pregovore ušli šibenski gradonačelnik dr. Željko Burić i ministar državne imovine Goran Marić. Potraživanja države prema bivšem TEF-u, odnosno Gradu Šibeniku iznose oko 200 milijuna kuna, a Grad Šibenik ima dio vlasničkog udjela nad zemljištem jer je s podignutim kreditom od 14 milijuna kuna isplatio jednog od vjerovnika – Inu.

Grad Šibenik je pri kraju uspješnih pregovora s Vladom i Ministarstvom državne imovine na čelu s ministrom Marićem kako bi se finalizirao postupak rješavanja pitanja TEF-a. Taj je projekt od strateškog interesa za Grad Šibenik, a i ministar Marić ocijenio ga je najvažnijim u mandatu ove Vlade, izjavio je Burić.

Resorni ministar Goran Marić s njim se, očito, slaže, pa je TEF proglasio ključnim projektom svoga mandata.