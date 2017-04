NEUTJEŠNI SIN STRADALIH TALIJANA: ‘Horvatinčić me nikada nije kontaktirao, a sutkinja je jedina koja me može povrijediti’

Federico Saplietro, sin talijanskog bračnog para Francesca Salpietra i Marinele Patelle, smrtno stradalih u pomorskoj nesreći 2011. godine kod Primoštena koju je skrivio zagrebački poduzetnik Tomislav Horvatinčić, kaže da jedva čeka kraj mučnog sudskog procesa.

Horvatinčiću je ukinuta prvotna presuda iz 2015. godine kada mu je na Općinskom sudu u Šibeniku izrečena uvjetna kazna te je započeto novo suđenje koje sporo teče. Stoga Salpietro sve više sumnja da će sudskim putem biti utvrđena istina i zadovoljena pravda.

“Sutkinja ovo mora privesti kraju kakav god bio”

U razgovoru za Potragu, magazin RTL televizije, Salpietro koji živi u Parizu i samo za blagdane dolazi u Padovu gdje su živjeli njegovi roditelji, kaže da se niti nakon šest godina nakon tragedije ne osjeća išta lakše.

“Ima trenutaka kada živite svoj život i drugih trenutaka kada se osjećate usamljeno. Osjećate da vam nešto nedostaje. Usto, mislim, svakom se može dogoditi da ostane bez roditelja, no poanta je da postoji ta sudska parnica, a to je bolno”, ističe.



Nakon žalbe Horvatinčićevih odvjetnika na prvotno izrečenu presudu, čitav je postupak započet iznova uz glavni argument obrane da je zagrebački poduzetnik u trenutku nesreće dožiovio privremeni gubitak svijesti, tzv. sinkopu. Sin poginulih vrlo je skeptičan spram te tvrdnje.

“Jedina osoba koja me sada može povrijediti je sutkinja. Ako ona ne učini ono što, nadam se, svi očekujemo i privede to kraju. Nije me briga kakav će biti kraj, iskreno, ali kraj mora doći. To da me nije briga, znači, mislim da postoji odgovornost i da činjenica o postojanju sinkope ne može uopće doći u razmatranje. Razumijem da sutkinja to razmatra, zato jer mora, nemam problem s tim, ali uvjeren sam da će na kraju reći: OK, nema šanse da uvažimo sinkopu. Kao što je već rekla, sad to mora samo potvrditi”, kazao je Salpietro za RTL televiziju.

POČELO NOVO SUĐENJE HORVATINČIĆU ZA SMRT TALIJANSKOG PARA: ‘Nisam kriv, a jedna stvar mi jako teško pada…’

Je li otkazao upravljački sustav ili je imao sinkopu?

Iako Horvatinčićeva obrana podastire privremeni gubitak svijesti kao razlog koji je doveo do nesreće, u kolovozu 2011. godine, nedugo nakon tragičnog događaja, iz Horvatinčićeve je tvrtke novinarskim redakcijama stiglo priopćenje s njegovim potpisom u kome je stajalo da se nesreća dogodila “zbog otkazivanja upravljačkog sustava broda” zbog čega “nije mogao normalno upravljati i skrenuti sa smjera koji je vodio prema drugom plovilu”.

“Uvidjevši da upravljački sustav ne funkcionira, svim sam snagama pokušao osobe s jedrilice upozoriti da ne kontroliram brod i da nemam mogućnosti spriječiti opasnost koja je nastala”, stajalo je u tom Horvatinčićevom priopćenju u kojem nije bilo ni naznake sinkope, odnosno privremenog gubitka svijesti koji se počeo spominjati kasnije. Horvatinčićevi odvjetnici kasnije su tvrdili da spomenuto priopćenje nije poslao njihov branjenik.

Horvatinčić je, također, u svojim izjavama i po tvrdnjama svojih odvjetnika, kazao da će “poduzeti sve da se umanje posljedice ove strašne nesreće”, pa i obeštetiti djecu stradalih Talijana – Federica i njegovu sestru Gaiu. Federico kaže da se nikada nije želio sresti s njime.

SUTKINJA U HORVATINČIĆEVOM PROCESU OBRUŠILA SE NA NOVINARE: ‘Linčujete me, optužena sam da sam podijelila milijune krvavih eura’

Nema odštete dok sud ne kaže da je Horvatinčić kriv

“Iskreno, nisam se htio sresti s njim, bio sam previše bijesan. Mislim, glupo je u svakom slučaju, ako je i bila nesreća, a nije – ali glupo je, nisam htio prihvatiti da je u pitanju pogreška. Moj otac je bio jako dobar u jedrenju, znao je jako dobro kako poštovati more i druge, a ovo je bilo tipično ponašanje nekoga tko je arogantan, barem kad je vožnja u pitanju. Ne znam ga osobno (Horvatinčića), ali gledajući kroz vožnju motornog broda, ovo je bilo arogantno. Iz tog razloga ga nisam želio upoznati”, kazao je.

Što se tiče obeštećenja koje je Horvatinčić najavljivao, u proteklih šest godina, kaže Salpietro, bio je samo jedna kontakt.

“Jednom se sastao s mojim odvjetnicima. Govorio je o novcu, ali nije spominjao ‘brojke’. Rekao je tek da će njegovi odvjetnici poslati mojim odvjetnicima ‘brojke’. Nakon jednog dana njegov je odvjetnik potpuno nestao. Gotovo”, kaže Salpietro.

Nakon toga ga, kaže, Horvatinčić nikada više nije kontaktirao, a neshvatljive su mu i Horvatinčićeve tvrdnje o ponudi višestrukog obeštećenja.

“Iz tog razloga, to počinje biti, ne počinje, već jest, vrlo bolno, jer to nije istina. Apsolutno nije istina. Ne mogu razumjeti što to govori, možda je to strategija da pridobije ljude na svoju stranu, ali to je laž. Rekao je da je osiguranje tu, ako želimo odštetu, ali osiguranje neće isplatiti ništa dok god on tvrdi da nije kriv, pa koji je smisao onda toga što on govori”, zapitao se Salpietro.

HORVATINČIĆU PONIŠTILI PRESUDU: ‘Tražimo bezuvjetnu kaznu za smrt talijanskog bračnog para’

“Grešku mogu oprostiti, ali ovo mu ne mogu”

Povrh svega, Horvatinčićeva tvrtka Santa Marina, koja je formalno vlasnik broda kojim su usmrćeni Salpietrovi roditelji, tužila je njega i njegovu sestru tražeći nakandu štete na jahti u iznosu od 240 tisuća eura. Horvatinčić je na sudu tvrdio da ne zna za tu tužbu, iako je predsjednik Uprave spomenute tvrtke.

“Ne želim da arogantni i moćni ljudi budu tretirani bolje od ostalih. Ne poznajem Horvatinčića, ne znam kakav je čovjek, ne želim reći da je loš, ne znam ga, ali zasigurno je učinio nešto loše, a sad radi još nešto gore. Tražio me novac, laže da mi je nudio nešto, i sad tvrdi da nije bio pri svijesti i da je imao tu sinkopu, to je nevjerovatno, mislim, trebao bi zašutjeti. Ljudski je griješiti, mogu oprostiti grešku, to je greška, ali ovo ne mogu oprostiti”, rekao je za emisiju Potraga Federico Salpietro.

Iz toga što su Horvatinčićevi odvjetnici na ročištu prije nekoliko dana tražili izuzeće sutkinje Maje Šupe sin poginulih Talijana zaključuje da se čitav slučaj pokušava otegnuti.

“Imam osjećaj da zato što se radi o Horvatinčiću, pokušavaju to otegnuti, a to nije fer. Ne samo prema meni, nego prema ljudima u Hrvatskoj. Osjećam se odgovornim nastaviti, boriti se za zemlju koja mi je puno dala”, rekao je Federico koji je kao dijete svake godine s roditeljima ljetovao u Hrvatskoj. Prošle je godine, po prvi puta nakon nesreće u kojoj su mu smrtno stradali roditelji, ponovno ljetovao ovdje jer, kaže, voli Hrvatsku.

SUĐENJE HORVATINČIĆU: Obrana tvrdi da se poduzetnik zdravstvenih tegoba sjetio tek dva mjeseca nakon nesreće