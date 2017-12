TIJELO VOJNIKA PREMINULOG U LITVI STIGLO U HRVATSKU, OBITELJ NEUTJEŠNA: ‘Dan prije smrti je neobično dugo razgovarao s majkom’

Mario je iza sebe ostavio suprugu Ivanu i kćerku Mariju koja je tek tinejdžerica kojoj je otac u ovim trenucima najpotrebniji.

Obitelj nesretno preminulog Maria Pavišića koji je iz još uvijek nerazjašnjenih razloga preminuo u vojarni Rukla u Litvi, gdje se nalazio kao pripadnik 1. Hrvatskog kontingenta u okviru aktivnosti ojačane prisutnosti NATO-a, još uvijek je u nevjerici i s tugom i boli iščekuju odgovore na mnoga pitanja.

Neočekivana smrt

Njegov otac Slavko Pavišić kazao je kako je njegov sin u Litvu otišao prije dva tjedna te kako se za blagdane trebao vratiti kući. Za sina je kazao kako je bio pravi vojnik koji je u odori obišao čitavu Hrvatsku te da nema vojarne u kojoj nije bio od Dubrovnika do istoka zemlje. Dodao je kako se Mario nikada nije žalio da ima nekih zdravstvenih problema.



‘Samo čekam da ga vidim, da vidim da li je to istina. Mi smo u tolikom šoku i nevjerici. Da je to u Hrvatskoj sjeo bih u automobil i otišao k njemu. S njim smo se čuli dan prije nego što su nam donijeli strašnu vijest. Bio je tako veseo, govorio je kako mu je tamo jako dobro. Uvjeravao je svoju majku i mene da se ne brinemo, da mu nije teško. Pitao sam ga je li tamo hladno, rekao mi je da je vrijeme slično kao i kod nas, da nema snijega. Neobično dugo se zadržao u razgovoru s majkom, govorila mu je da se čuva, on joj je rekao da se ne brine, da mu je dobra hrana, da je zadovoljan sa smještajem’, kazao je 65-godišnji Slavko za 24 sata.

Potom je dodao kako je Marijeva nećakinja poželila svome stricu poslati božićni paket. Zvali su ga potom da ga pitaju za adresu. Bilo je ti u 13: 40 sati, a Mario se nije javljao.

‘Moj sin Damir i ja smo ga nazvali, bilo je 20 minuta prije 14 sati. Mobitel mu zvoni, ali se on nije javio. Nakon nekoliko sati iza toga došli su dečki iz MORH-a i donijeli su nam strašnu vijest, rekli su da je Mario preminuo oko 14 sati’.

Neutješna obitelj

Mario je iza sebe ostavio suprugu Ivanu i kćerku Mariju koja je tek tinejdžerica kojoj je otac u ovim trenucima najpotrebniji.

‘Kada je polazio od kuće našalio se i rekao joj je: ‘Marija nemoj se udati dok ja ne dođem’. Kada je polazio išli smo malo ranije za Petrinju, jer je on htio da tamo još malo sjednemo i popijemo kavu. Taj je dan padala kiša, evo i danas pada i nebo plače za njim. Ovo mu je bila prva mirovna misija, inače je i prije bio po nekoliko dana u Rumunjskoj, Litvi i Finskoj, jer on je vozio Patrijinog BOV-a’. Od kako su došli i rekli nam da je naš Mario umro nisam oka sklopio. Stalno se preispitujem i pitam se:’ Bože jesam li u nečemu pogriješio da mi uzimaš dijete, ono što najviše boli’, rekao je neutješni otac Slavko.

41-godišnji vojnik Hrvatske vojske, Mario Pavišić preminuo je u utorak u Litvi gdje se nalazio u sklopu ojačane prisutnosti u toj zemlji. Kako je javljeno iz MORH-a, Mariju je pozlilo u poslijepodnevnim satima nakon čega mu je pružena hitna liječnička pomoć no pokušaj reanimacije nije bio uspješan.

Vojni ordinarij Jure Bogdan izjavio je kako još nisu poznate pojedinosti vezane uz smrt hrvatskog vojnika u Litvi, no po dostupnim informacijama smrt je nastupila iznenada, vjerojatno od infarkta ili moždanog udara.

Tijelo prevezeno u Hrvatsku

Dodajmo i kako je u srijedu u poslijepodnevnim satima tijelo 41-godišnjeg vojnika prevezeno iz Litve u Hrvatsku.

Uz obitelj preminulog pripadnika Oružanih snaga RH, koji se nalazio u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi, dočeku su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov sa suradnicima, zapovjednik 1. mehanizirane bojne „Tigrovi“ bojnik MarioMlinarić, počasni vod od 40 pripadnika bojne „Tigrovi“ te pet pripadnika Oružanih snaga Republike Litve, četiri pripadnika posade litavskog zrakoplovstva i četiri pripadnika 1. hrvatskog kontingenta u NATO aktivnosti eFP u Republici Litvi. Više doznajte OVDJE!