NET.HR OTKRIVA SKANDAL U ĐAKOVU: Pogledajte kakve jabuke dobivaju štićenici Doma za starije: ‘Šokirala sam se kad sam ih vidjela’

Jabuke koje su u subotu, 6. svibnja uz ručak podijeljene dijelu štićenika Doma za starije i nemoćne u Đakovu, izgledaju kao da su izvađene iz kakvog kontejnera za odlaganje trulog voća, prije odvoženja na odlagalište smeća. Posve uvenule i sasušene, kao što se vidi na fotografijama koje nam je poslala kćer jedne od štićenica đakovačkog doma (podaci poznati redakciji), te su jabuke tog dana, prema njenim tvrdnjama, bile podijeljene kao desert nakon ručka.

‘Bila sam šokirana vidjevši kakvu je jabuku u Domu za starije i nemoćne osobe uz ručak dobila moja majka i mislila sam da je slučajno jedna takva dospjela baš njoj, ali onda sam obišla druge sobe i na ormarićima ih vidjela još. Opazila sam i cijelu zdjelu napola trulih jabuka. Bila je subota, ravnateljica nije radila pa sam je posjetila prvog sljedećeg radnog dana, u ponedjeljak, 8. svibnja i upozorila kakve se jabuke dijele štićenicima doma’, kaže za naš portal gospođa koje želi ostati anonimna, ali kojoj je stalo da istina o tome dođe u javnost.

Loša higijena štićenika

Njena 92-godišnja majka u Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu nalazi se od 26. siječnja. Taj je Dom u vlasništvu Osječko-baranjske županije i nalazi se u Strossmayerovu parku u središtu Đakova.



‘Kad sam se obratila ravnateljici Branki Barna i pokazala joj kakve su jabuke te subote dijelili korisnicima doma, ona je odmah pozvala kuharicu, a ova objasnila da su jabuke iz donacija. Ravnateljica je, pak, rekla kako je ona u međuvremenu naručila jabuke Green Smith. No, hrana nije jedini problem u tom domu. Htjela sam biti prisutna kada su sestre prale moju majku, no one to nisu dopustile, a jedna od njih vrlo mi je grubo naredila da napustim sobu. Znam da je mati od ležanja dobila dekubituse, pa su to valjda htjeli sakriti od mene. Higijena štićenica u domu je vrlo loša, za razliku od podova i hodnika koji se besprijekorno održavaju. Bila bih sretnija da manje brinu o vanjskom sjaju, a više računa vode o osobama koje ondje borave i hrani koju im daju’, kaže naša sugovornica.

Branka Barna, ravnateljica đakovačkog Doma za starije i nemoćne osobe, kaže kako ne vjeruje da su takve jabuke dijeljene korisnicima doma.

‘Ne kažem da smo savršeni i da sve radimo bez greške, ali tko zna koliko je ta jabuka stajala na ormariću gospođine majke. I je li to uopće naša jabuka. Kao što ta gospođa kaže da je, tako ja mogu reći da nije. Nije li vam indikativno da se gospođa javila baš sada u završnici izborne kampanje, kako bi naškodila mojim šansama’, rekla je.

Ravnateljica se sprema za izbore

Branka Barna je naime, kandidatkinja za gradonačelnicu Đakova na listi Snage Slavonije i Baranje, frakcije HDSSB-a koja pod tim imenom nastupa nakon dramatičnog raskola u toj stranci krajem prošle godine.

Ona priznaje da je točno kako nitko ne može biti u sobi, pa ni najbliža rodbina osobe, dok se sestre brinu o higijeni štićenika. Na naše pitanje je li to propisano kakvim aktom Doma za starije i nemoćne osobe, ravnateljica kaže da nije ali da je to preporuka pravobraniteljice, a onda se nije mogla sjetiti koje i kako se zove.

‘Stanje u ustanovi na čijem sam čelu ne može se promatrati samo kroz slučaj jedne osobe. Mi u Domu imamo 240 osoba. Svi drugi su zadovoljni, uključujući i tu našu štićenicu, no njena kći nije. Ona ima neke svoje poglede na to kako treba organizirati rad u Domu za starije i nemoćne’, kaže Barna.

Nedostaje im ljudi

Dodaje kako Dom ima teškoća u radu, da im po sistematizaciji nedostaje 20 radnika, no taj problem nije moguće riješiti bez Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

‘Ta gospođa za 2.700 kuna koliko plaća za boravak svoje majke u našoj ustanovi, traži nemoguće. Za ovakav smještaj i za ovakve uvjete u nekoj zapadnoeuropskoj zemlji plaćala bi tri ili četiri tisuće eura’, kaže Branka Barna, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe, ujedno i kandidatkinja za gradonačelnicu Đakova na nedjeljnim lokalnim izborima.