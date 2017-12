NESVAKIDAŠNJI PRIZOR: Ulaz u Konzumove trgovine u Makarskoj i Krku zbog neplaćanja blokirali kamionima i bagerima?

Prema navodima izvanredne uprave za Agrokor, vlasnik zemljišta i zgrade gdje se nalazi Konzum, želi prisiliti Konzum na “nezakonito plaćanje financijskog leasinga dogovorenog od strane bivše uprave na čelu s Ivicom Todorićem”.

Ispred ulaza u Konzumov supermarket na Krku našli su se bageri i kamioni koji su u noćnim satima parkirani na kolnim prilazima parkingu tog prodajnog centra. Uzrok nesvakidašnjem prizoru su zaraćene strane čiji sukob seže sve do bivšeg vlasnika Agrokora, Ivice Todorića, doznaje Novi list.

Konkretno, u sukobu su se našli vlasnici zemljišta i zgrade na kojoj se trgovački centar nalazi i Konzuma koji je u njegovu najmu. Na bagerima i kamionima tako je stajao tekst s obavijestima u kojima je pisalo “da su u tijeku radovi na postavi dodatnih šahtova na privatnom zemljištu kao i da je nalogodavac tih radova tvrtka Aureum Terra – jedini i isključivi vlasnik zemljišta i objekta gdje se radovi izvode”.



Friend s Krka Ivica Brusić Brujo šalje mi fotke blokiranog Konzuma.

Neslužbeno – čovjek je blokirao prilaze trgovini jer mu Konzum ne plaća.

Slicno je i u Makarskoj https://t.co/zNXgczFcYV pic.twitter.com/ObB5iMF3v7 — Maja Sever (@SeverMaja) December 8, 2017

No, iako su uz naziv spomenute tvrtke podaci ukazivali da iza Aureum Terre stoji GP Krk, Novi list je ustvrdio da s tvrtkom koja je blokirala ulaz u supermarket GP Krk nema veze, odnosno da je spomenuta tvrtka, koja je vlasnik prostora na kojem u Krku posluje Konzum, njihovu adresu koristila u vrijeme izgradnje tog kompleksa.

GP Krk nema veze s tvrtkom koja je blokirala ulaz u Konzum

“S njima nemamo, niti smo imali veze, a problem je u tome što nemamo mogućnost predstavnike te kuće natjerati da u sudskom registru izbrišu našu i uvrste svoju novu adresu, koja god da jest”, rekli su u krčkom građevinskom poduzeću.

Zanimljivost je pak da tvrtku Aureum Terra sada “predstavlja” jedan knjigovodstveni servis sa sjedištem u zagrebačkoj Ilici. Iz dostupnih podataka o vlasnicima i osnivačima spomenutog društva s ograničenom odgovornošću, u njegovoj se “pozadini” pojavljuju tvrtke koje bi se mogle povezati s Agrokorovim bivšim vlasnikom Ivicom Todorićem odnosno s nekim od njegovih tvrtki sa sjedištem u Nizozemskoj, navodi Novi list.

Dok je trajala svojevrsna blokada djelatnici Konzuma kupcima su ulaz na parking omogućili otvaranjem ulaza namijenjenog dostavnim vozilima, prometovanje je normalizirano nakon što je po nalogu policije vlasnik vozila u poslijepodnevnim satima sam pristupio njihovu uklanjanju.

Izvanredna uprava za Agrokor tvrdi da se Konzum želi prisiliti na nezakonito plaćanje

O neobičnom slučaju se oglasila i izvanredna uprava za Agrokor.

“Bageri i kamion su otišli i kupci mogu neometano obavljati svoju kupovinu na prodajnim mjestima Konzuma u Makarskoj i Krku. Noćas je naime kamionima i bagerima bio blokiran ulaz u dva Super Konzuma, u Makarskoj i Krku. Riječ je o pokušaju zakupodavca Rockspring fonda da ovim putem prisili Konzum na nezakonito plaćanje financijskog leasinga dogovorenog od strane bivše uprave na čelu s gospodinom Ivicom Todorićem. Konkretan »sell and leaseback« aranžman bio je napravljen na štetu Konzuma jer se radi o zakupninama koje su višestruko veće od tržišnih uvjeta. Dodatno, formalno niti nije u pitanju zakupnina, već financijski leasing koji ne može biti plaćen jer bi to bilo kršenje Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH. Važno je naglasiti da je umjesto financijskog leasinga Rockspring fondu plaćena tržišna zakupnina, koju su ustvrdili nezavisni stručnjaci te im je od 10. travnja do danas isplaćeno na ime zakupnine ukupno 10.852.651,95 kuna. Jedini način za nastavak suradnje je plaćanje tržišne zakupnine i zaustavljanje nepoštene poslovne prakse koja ide na štetu kompanije i njezinih zaposlenika”, stoji u priopćenju izvanredne uprave za Agrokor.